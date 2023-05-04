藍光發展在上月28日公布了2022年業績及2023年首季業績後，股份自今日起復牌，亦即由今日（5月4日）起計，若連續四個交易日股價仍低於1元，作為「四川一哥」的藍光發展將會被除牌退市。

而今日早市，藍光發展未見反彈，在跌落成「ST股」後，藍光發展每日的漲跌幅度限制在5％內，而早市藍光續跌4.17%，報0.46元。若按此計，由於漲跌幅度限制下，藍光發展即使在往後交易日天天漲停，仍幾乎篤定退市。

另據內媒統計，尚有一批A股內房亦在退市邊緣，包括曾獲中國恒大（3333）借殼的嘉凱城（深000918）、泛海控股（深000046）、宋都股份（滬600077）。

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