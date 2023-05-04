A股內房兼曾是「四川一哥」的ST藍光（滬600466）退市逼在眉睫，上月藍光發展已被上交所八次預警退市風險，原因是公司自4月6日至27日已連續16個交易日收盤價低於1元人民幣（下同），若連續第20個交易日低於1元將被退市除牌。公司亦自今日起變為「ST股」，名稱為藍光發展變為「ST藍光」。
藍光發展在上月28日公布了2022年業績及2023年首季業績後，股份自今日起復牌，亦即由今日（5月4日）起計，若連續四個交易日股價仍低於1元，作為「四川一哥」的藍光發展將會被除牌退市。
而今日早市，藍光發展未見反彈，在跌落成「ST股」後，藍光發展每日的漲跌幅度限制在5％內，而早市藍光續跌4.17%，報0.46元。若按此計，由於漲跌幅度限制下，藍光發展即使在往後交易日天天漲停，仍幾乎篤定退市。
另據內媒統計，尚有一批A股內房亦在退市邊緣，包括曾獲中國恒大（3333）借殼的嘉凱城（深000918）、泛海控股（深000046）、宋都股份（滬600077）。
其他報道
恒指半日升199點 重上250天線 平保升6% 百威績後跌3%
匯豐上調最優惠利率12.5點子至5.75厘 去年12月以來首次再度加息
港元拆息全線向上 1個月HIBOR升至4個月高 隔夜息升20點子