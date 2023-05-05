美股向下，恒指今早高開112點，高位升260點，財新中國服務業PMI下滑，恒指曾收窄升幅，低位升19點，半日高低波幅240點。非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為26.3%，下跌為22.67%，無升跌為51.02%。
恒指半日升128點或0.64%，報20076點，大市成交金額579億元；國指升90點或1.35%，報6809點。恒生科技指數收報3917點，升1.58%。
藍籌股成交金額255.05億元，佔大市成交44.05%；科指成份股成交金額102.47億元，佔大市成交17.69%；國指成份股成交金額233.85億元，佔大市成交40.38%。
窩輪及牛熊證成交金額減少17.95%，至90.76億元，佔大市成交15.67%。牛熊證成交金額40.62億元，減少17.23%；窩輪成交金額50.13億元，減少18.53%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、匯控（0005）、港交所（0388）拖累大市。
藍籌52隻升，22隻下跌，2隻無升跌。恒隆地產（0101）升5.56%，收報14.44元，是升幅最大的藍籌，海爾智家（6690）跌5.3%，收報24.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報36.35元，升6.13%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報24.1元，跌5.3%。
恒指20天線(20159.31點)得而復失，升穿50天線(20039.35點)。科指升穿10天線(3889.74點)。
北水南下合計淨流入3.38億元，較上日減少88%，連續第8日流入，累計流入107.68億元，對上一次連續8日淨流入是3月17日。南水北上合計淨流出15.47億元人民幣，較上日增加7.49%，連續第2日流出，累計流出29.86億元。
電視廣播（0511）許濤：TVB收回大灣區廣告經營權。收報6.41元，跌0.31%。
兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國心連心化肥（1866）收報3.99元，升3.64%。中證國際（0943）停牌。
佳兆業健康（0876）出售建築及農村旅遊項目。見52周低0.045元，收報0.045元，跌16.67%。
歐舒丹（0973）全年銷售淨額按年升17.9%至21.35億歐元。收報21.6元，升10.32%。
融創中國（1918）境外債務重組已獲85%債權人支持。收報1.78元，升12.66%。
傳阿里巴巴（9988）旗下國際數字商業集團考慮美國IPO，惟官方否認。收報82元，升1.61%。
恒生（0011）上調最優惠利率，本港四大銀行均已宣布加P 0.125厘。收報114.6元，升0.53%。
莊士（0367）料全年虧損擴大至最多9.8億元。收報0.64元，無升跌。
京東（9618）斥逾60億人幣於北京建員工公寓，涉近4000套。收報141.1元，升2.62%。
金沙（1928）王英偉料5月賭收比4月多。收報26.8元，跌1.29%。
第一服務（2107）宣布合資開公司，從事物業管理。收報0.45元，無升跌。
聯通（0762）分拆智網科技科創板上市。收報6.24元，升2.97%。
星盛商業（6668）委任陳群生為CEO。收報1.62元，升0.62%。
中國石墨（2237）擬擴大開採量至50萬噸。收報1.74元，升2.96%。
渣打（2888）上調最優惠利率0.125厘。收報59.75元，跌1.24%。
破頂股包括，MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見44元，收報43元，跌0.69%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8370.75元，收報8370.75元，升0.08%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1063.45元，收報1063.45元，升0.09%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見62元，收報58.5元，升0.9%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.8元，收報11.63元，升0.43%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.76元，收報1.68元，升3.7%；中國銀河（6881）創52周高，見4.76元，收報4.65元，升4.49%；國泰君安（2611）創52周高，見10.56元，收報10.42元，升1.17%；北京控股（0392）創52周高，見35元，收報34.6元，升0.29%；遠大醫藥（0512）創52周高，見5.4元，收報5.35元，升0.19%；聯邦制藥（3933）創52周高，見6.5元，收報6.39元，跌0.62%；中國通信服務（0552）創52周高，見4.39元，收報4.3元，跌1.38%；新華保險（1336）創52周高，見24.45元，收報24.2元，升0.83%；中國太保（2601）創52周高，見26.5元，收報25.85元，升1.17%。
破頂指數成份股包括，中人壽（2628）創52周高，見15.64元，收報15.46元，升0.39%；中信（0267）創52周高，見10.46元，收報10.28元，無升跌；中行（3988）創52周高，見3.32元，收報3.28元，升1.23%；中移動（0941）創52周高，見70.2元，收報68.85元，升0.58%；農業銀行（1288）創52周高，見3.21元，收報3.18元，升0.95%；。
9隻股份創上市新低，包括德琪醫藥（6996）低見2.55元，收報2.69元，升2.67%；金奧國際（0009）低見0.017元，收報0.018元，跌10%；中國高精密（0591）低見0.226元，收報0.237元，跌0.42%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.061元，收報0.065元，跌1.52%；鼎石資本（0804）低見0.275元，收報0.275元，跌3.51%；北海康成（1228）低見1.3元，收報1.5元，跌11.76%；卓爾智聯（2098）低見0.385元，收報0.385元，跌1.28%；金力集團（3919）低見0.095元，收報0.102元，跌3.77%；萬勵達（8482）低見0.062元，收報0.066元，升1.54%。
32隻股份創52周低，其中十隻包括，佳兆業健康（0876）低見0.045元，收報0.045元，跌16.67%；上海復旦（1385）低見21.95元，收報22.4元，升1.36%；華誼騰訊（0419）低見0.115元，收報0.116元，跌4.92%；原生態牧業（1431）低見0.152元，收報0.156元，無升跌；保利協鑫（3800）低見1.8元，收報1.84元，跌1.6%；山水水泥（0691）低見1.07元，收報1.08元，跌2.7%；聯合集團（0373）低見1.56元，收報1.6元，升1.91%；星光集團（0403）低見0.218元，收報0.218元，跌3.96%；福田實業（0420）低見0.68元，收報0.7元，升2.94%。
異動股
上升異動股，包括，中國育兒網絡（1736）收報0.044元，升69.23%；民商創科（1632）收報0.445元，升32.84%；國際娛樂（1009）收報0.425元，升26.87%；正道集團（1188）收報0.035元，升20.69%；國際永勝集團（6663）收報0.54元，升20%；萬星控股（8093）收報0.223元，升19.25%；悅達國際控股（0629）收報0.112元，升17.89%；三愛健康集團（1889）收報0.085元，升16.44%；中國支付通（8325）收報0.038元，升15.15%；融創（1918）收報1.78元，升12.66%。
下跌異動股，包括，米虫元宇宙（8645）見52周低0.5元，收報0.5元，跌26.47%；景瑞（1862）收報0.122元，跌26.06%；明發（0846）見52周低0.255元，收報0.255元，跌22.73%；協同通信（1613）收報0.49元，跌18.33%；佳兆業健康（0876）見52周低0.045元，收報0.045元，跌16.67%；秀商時代控股（1849）收報0.2元，跌16.32%。
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