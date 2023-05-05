代表團提議，當局可增加及擴大社會保障援助，設立專門的失業援助制度，將有助保障勞動人口及弱勢家庭抵禦異常和系統性的衝擊。

代表團認為，政府近期致力運用交易資料儲存庫數據及銀行貸款精細數據，有助監察某些非銀行類金融機構（例如證券中介及經紀或交易商）的槓桿情况及其與銀行的關連；在此基礎上，當局應繼續收集更全面的跨界別及跨地域風險承擔數據，以加強系統性風險監察。

代表團建議金管局，應繼續對同時設有附屬公司及分行的銀行集團進行專題評估，確保對這些銀行集團的集中承擔進行妥善的風險管理，並減低監管套戥的潛在機會；另建議保監局，應確保調撥足夠監管資源以實施保險集團監管框架，並推進具系統重要性保險公司的恢復及處置規劃工作。除風險為本的資本制度外，當局亦須加強系統性風險監察，確保保險公司尤其在利率急升及信貸風險增加的情况下維持財務穩健。

對於地緣經濟割裂局面，代表團認為，推動創新科技發展可為香港提供額外的增長動力，提升經濟的抗禦能力，又建議政府支持發展創新型工業和營造商業動力，並增加數碼相關科技的教育及在職培訓，將有助增加邁向數碼化及技術主導型經濟所需的勞動力供應，並歡迎當局近期加強有關吸引海外人才的計劃，更可視乎需要擴大計劃。

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