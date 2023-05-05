代表團指出，由於虛擬資產活動經常跨越傳統金融服務的界別限制，因此採取跨界別方式對減少規管套戥非常重要，加強監察與虛擬資產相關的活動，有助形成規管的設計及支援系統性風險的監察，呼籲監管機構應繼續確保金融機構充分管理與虛擬資產相關的信貸、流動性及業務運作風險。

代表團指，全面及風險為本的虛擬資產監管框架，對維護金融穩定及保障投資者至關重要，當局應制定穩健而具靈活性的監管框架，以降低金融穩定風險，並容許市場發展及金融科技創新。隨着虛擬資產生態系統的發展，當局應參考國際標準指引，作好準備優化及擴大監管制度，採取風險為本的方法制定穩定幣的規管制度，將有助應對有關宏觀金融穩定、消費者保障、金融操守以及公平競爭等風險。

對於傳統金融體系穩定，代表團指出，由於經歷數年本地經濟收縮、利率上升，以及中國內地房地產業持續受壓後，信貸風險可能會陸續顯現，因此監管重點應繼續確保銀行進行妥善的信貸虧損確認及撥備。當局應積極管理因中國內地房地產業受壓，及疫情期間經濟活動疲弱所帶來的風險，採取更全面的跨界別方法來監察與中國內地相關的風險承擔。

對於近期歐美銀行業面臨流動性問題，代表團指出本港銀行因利率上升所造成的未實現虧損似乎不大，不過金管局應繼續對流動性風險保持警惕，尤其關注較不穩定存款，並繼續確保銀行進行適當的風險管理，建基於證監會近期致力加強數據收集框架，建議當局應按照金融體系穩定評估的建議，將投資基金流動性的監察及壓力測試納入監管框架。

金管局在2020年新冠肺炎疫後爆發後，將逆周期緩衝資本（CCyB）從2%降至1%，代表團認為CCyB應保持在目前1%的水平，以助維持銀行體系應對可能臨近的宏觀金融逆境的能力，儘管銀行資本充足，但信貸增長乏力主要是信貸需求疲弱所致。此外，隨着後疫情時期經濟活動正常化，應分階段取消特殊的財政支援，促進必要的危機後債務重組。

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