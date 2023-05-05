moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

IMF代表團：虛擬資產活動跨傳統金融界別 本港應採跨界別式監管

本港近月積極推動虛擬資產在港發展，IMF代表團與本港官方進行定期的「第四條磋商」後發表報告，歡迎當局致力監管金融機構對虛擬資產相關活動的風險承擔。

代表團指出，由於虛擬資產活動經常跨越傳統金融服務的界別限制，因此採取跨界別方式對減少規管套戥非常重要，加強監察與虛擬資產相關的活動，有助形成規管的設計及支援系統性風險的監察，呼籲監管機構應繼續確保金融機構充分管理與虛擬資產相關的信貸、流動性及業務運作風險。

代表團指，全面及風險為本的虛擬資產監管框架，對維護金融穩定及保障投資者至關重要，當局應制定穩健而具靈活性的監管框架，以降低金融穩定風險，並容許市場發展及金融科技創新。隨着虛擬資產生態系統的發展，當局應參考國際標準指引，作好準備優化及擴大監管制度，採取風險為本的方法制定穩定幣的規管制度，將有助應對有關宏觀金融穩定、消費者保障、金融操守以及公平競爭等風險。

對於傳統金融體系穩定，代表團指出，由於經歷數年本地經濟收縮、利率上升，以及中國內地房地產業持續受壓後，信貸風險可能會陸續顯現，因此監管重點應繼續確保銀行進行妥善的信貸虧損確認及撥備。當局應積極管理因中國內地房地產業受壓，及疫情期間經濟活動疲弱所帶來的風險，採取更全面的跨界別方法來監察與中國內地相關的風險承擔。

對於近期歐美銀行業面臨流動性問題，代表團指出本港銀行因利率上升所造成的未實現虧損似乎不大，不過金管局應繼續對流動性風險保持警惕，尤其關注較不穩定存款，並繼續確保銀行進行適當的風險管理，建基於證監會近期致力加強數據收集框架，建議當局應按照金融體系穩定評估的建議，將投資基金流動性的監察及壓力測試納入監管框架。

金管局在2020年新冠肺炎疫後爆發後，將逆周期緩衝資本（CCyB）從2%降至1%，代表團認為CCyB應保持在目前1%的水平，以助維持銀行體系應對可能臨近的宏觀金融逆境的能力，儘管銀行資本充足，但信貸增長乏力主要是信貸需求疲弱所致。此外，隨着後疫情時期經濟活動正常化，應分階段取消特殊的財政支援，促進必要的危機後債務重組。

 

其他報道

IMF代表團：港府中期有必要改革稅制 擴大稅基

螞蟻擬減持螞蟻銀行（香港）引入投資者

IMF代表團：若炒賣需求造成的系統風險減退 港府應調整印花稅

IMF代表團料香港今年GDP增5% 中期增幅放緩至3%以下

FedEx擬將亞太區總部從香港遷至新加坡

半日沽空金額72億 盈富沽空金額最多

微軟據報資助AMD 加強其研發AI晶片的能力

恒指半日升128點 20天線得而復失 恒隆地產升5.5%

綠竹生物IPO下限定價 一手中籤率50%

電視廣播許濤：TVB收回大灣區廣告經營權

港元拆息全線向上 1個月HIBOR創4個月高 連升第12日 港美息差收窄