美股隔晚下跌，但美期回升，內地4月服務業經營活動指數增速放慢，無阻港股向上，「ATM」推動大市向上，昨日大升的內銀內險股，部分先升後回，融創（1918）獲85%債權人支持重組，升17%，藍籌內房全升。三大指數連升兩日，恒指累升350點；恒指、國指全周上升，升幅一個月最大，科指連跌5周，累跌0.15%。

恒指今早高開112點，高位升260點，低位升19點高低波幅240點非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為33.87%，下跌為26.68%，無升跌為39.43%。

恒指收市升100點或0.5%，報20049點，大市成交金額982億元，較上日減少6.66%；國指升78點或1.18%，報6797點。恒生科技指數收報3895點，升1.03%。

藍籌股成交金額479億元，佔大市成交48.77%；科指成份股成交金額190.9億元，佔大市成交19.43%；國指成份股成交金額421.28億元，佔大市成交42.9%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.78%，至107.54億元，佔大市成交10.94%。牛熊證成交金額49.31億元，增加0.46%；窩輪成交金額58.23億元，減少5.36%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、匯控（0005）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌48隻升，24隻下跌，4隻無升跌。碧桂園（2007）升5.53%，收報2.1元，是升幅最大的藍籌，海爾智家（6690）跌4.91%，收報24.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，6隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報35.65元，升4.09%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報24.2元，跌4.91%。

恒指20天線(20157.93點)得而復失，升穿50天線(20038.79點)。科指升穿10天線(3887.59點)。

北水南下合計淨流出9.81億元，終止連續7日流入。南水北上合計淨流入6.33億元人民幣，終止單日流出。

三大指數即日表現

恒指曾升最多1.3%，高見20208.75點，是5月2日20286.46點後最高。今日收市報20049.31點，是4月21日後收市新高，當日報20075.73點。連升2日，累計升350.15點，對上一次連升2日是4月27日。

科指曾升最多2.39%，高見3948.28點，是5月2日4016.54點後最高。今日收市報3895.53點，是5月2日後收市新高，當日報3898.59點。連升2日，累計升60.47點，對上一次連升2日是4月17日。

國指曾升最多1.83%，高見6841.66點，是5月2日後最高。收市報6797.75點，是4月20日後收市新高，當日報6895.29點。連升2日，累計升208.4點，對上一次連升2日是4月27日。

一周表現

恒指本周累升0.78%或154點，升幅是3月31日後最大，當時收市升幅為2.43%；本周表現最佳的是招商銀行（3968），累升7.3%，其次為工行（1398）及平保（2318），分別升5.92%及5.91%。而表現最差的是中芯國際（0981），累跌7.1%，其次為九龍倉置業（1997）及潤啤（0291），分別跌5.99%及5.3%。

國指本周累升1.43%或95點，升幅是3月31日後最大，當時收市升幅為2.56%；本周表現最佳的是交行（3328），累升7.71%，其次為招商銀行（3968）及工商銀行（1398），分別升7.3%及5.92%。而表現最差的是中芯國際（0981），累跌7.1%，其次為華潤啤酒（0291）及海爾智家（6690），分別跌5.3%及4.91%。

科指本周累跌0.15%或5點，跌幅是4月28日後最大，當時收市跌幅為1.72%；科指連跌5周，對上一次連跌5周，是2022年9月30日；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升5.45%，其次為眾安在綫（6060）及京東（9618），分別升3.7%及3.61%。而表現最差的是微博（9898），累跌8.71%，其次為中芯國際（0981）及萬國數據（9698），分別跌7.1%及5.7%。

個股表現

融創表示，佔現有債務約85%的同意債權人已加入重組支持協議。融創曾升最多20.89%，是2022年3月30日後最大升幅，當日升幅為26.72%。高見1.91元，是4月21日2.14元後最高。收市升17.72，報1.86元，是4月21日後收市新高，當日報1.88元。連升2日，累計升0.4元，對上一次連升2日是2022年4月4日。

藍籌內房跟升，中海外（0688）收報20.3元，升3.26%；龍湖（0960）收報21.65元，升2.36%；華潤置地（1109）收報36.45元，升2.82%；碧桂園（2007）收報2.1元，升5.53%。

非藍籌內房合景泰富（1813）收報0.9元，升5.88%；龍光地產（3380）收報1.02元，升9.68%。

內銀內險昨日大升，今日個別發展，新華保險（1336）創52周高，見24.7元，收報24.35元，升1.46%；中國人壽（2628）創52周高，見15.64元，收報15.5元，升0.65%；中國太保（2601）創52周高，見26.5元，收報25.3元，跌0.98%；中國財險（2328）創52周高，見10.16元，收報10.14元，升2.42%；人保集團（1339）創52周高，見3.23元，收報3.2元，無升跌；中國再保險（1508）收報0.61元，跌1.61%。建行（0939）收報5.43元，升1.31%；工商銀行（1398）收報4.47元，升2.29%；中國銀行（3988）創52周高，見3.32元，收報3.27元，升0.93%；農業銀行（1288）創52周高，見3.21元，收報3.18元，升0.95%。

電視廣播（0511）許濤：TVB收回大灣區廣告經營權。收報6.5元，升1.09%。

兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國心連心化肥（1866）收報4.03元，升4.68%。中證國際（0943）停牌。

佳兆業健康（0876）出售建築及農村旅遊項目。見52周低0.045元，收報0.047元，跌12.96%。

歐舒丹（0973）全年銷售淨額按年升17.9%至21.35億歐元。收報22.4元，升14.4%。

融創中國（1918）境外債務重組已獲85%債權人支持。收報1.86元，升17.72%。

傳阿里巴巴（9988）旗下國際數字商業集團考慮美國IPO，惟官方否認。收報81.65元，升1.18%。

恒生（0011）上調最優惠利率，本港四大銀行均已宣布加P 0.125厘。收報114.3元，升0.26%。

莊士（0367）料全年虧損擴大至最多9.8億元。收報0.64元，無升跌。

京東（9618）斥逾60億人幣於北京建員工公寓，涉近4000套。收報140.8元，升2.4%。

金沙（1928）王英偉料5月賭收比4月多。收報26.9元，跌0.92%。

第一服務（2107）宣布合資開公司，從事物業管理。收報0.445元，跌1.11%。

聯通（0762）分拆智網科技科創板上市。收報6.24元，升2.97%。

星盛商業（6668）委任陳群生為CEO。收報1.65元，升2.48%。

中國石墨（2237）擬擴大開採量至50萬噸。收報1.76元，升4.14%。

渣打（2888）上調最優惠利率0.125厘。收報60元，跌0.83%。

破頂股表現

破頂股包括，MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見48元，收報48元，升10.85%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8370.75元，收報8370.6元，升0.07%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1063.45元，收報1063.45元，升0.09%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1027.6元，收報1027.6元，升0.02%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見4002.65元，收報4002.65元，升0.04%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見62元，收報58.42元，升0.76%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.88元，收報11.88元，升2.59%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見510元，收報510元，升0.03%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見117.05元，收報117.05元，升0.04%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83122）創上市新高，見160.65元，收報160.65元，升0.03%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.76元，收報1.6元，跌1.23%；中國銀河（6881）創52周高，見4.76元，收報4.69元，升5.39%；國泰君安（2611）創52周高，見10.56元，收報10.42元，升1.17%；北京控股（0392）創52周高，見35元，收報34.65元，升0.43%；遠大醫藥（0512）創52周高，見5.4元，收報5.34元，無升跌；聯邦制藥（3933）創52周高，見6.52元，收報6.5元，升1.09%；中國通信服務（0552）創52周高，見4.39元，收報4.3元，跌1.38%；新華保險（1336）創52周高，見24.7元，收報24.35元，升1.46%；中國太保（2601）創52周高，見26.5元，收報25.3元，跌0.98%。

破頂指數成份股包括，中人壽（2628）創52周高，見15.64元，收報15.5元，升0.65%；中信（0267）創52周高，見10.46元，收報10.36元，升0.78%；中行（3988）創52周高，見3.32元，收報3.27元，升0.93%；中移動（0941）創52周高，見70.2元，收報68.45元，無升跌；農業銀行（1288）創52周高，見3.21元，收報3.18元，升0.95%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，德琪醫藥（6996）低見2.55元，收報2.65元，升1.15%；金奧國際（0009）低見0.017元，收報0.018元，跌10%；先機企業集團（0176）低見0.024元，收報0.024元，跌4%；中國高精密（0591）低見0.217元，收報0.22元，跌7.56%；國美金融科技（0628）低見0.12元，收報0.132元，跌3.65%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.061元，收報0.069元，升4.55%；鼎石資本（0804）低見0.275元，收報0.28元，跌1.75%；精優藥業（0858）低見0.059元，收報0.063元，升1.61%；北海康成（1228）低見1.3元，收報1.5元，跌11.76%；綠色經濟（1315）低見0.145元，收報0.16元，跌0.62%。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，佳兆業健康（0876）低見0.045元，收報0.047元，跌12.96%；上海復旦（1385）低見21.95元，收報22.4元，升1.36%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.115元，收報0.122元，無升跌；原生態牧業（1431）低見0.152元，收報0.156元，無升跌；保利協鑫（3800）低見1.8元，收報1.86元，跌0.53%；山水水泥（0691）低見1.07元，收報1.11元，無升跌；王氏國際（0099）低見1.62元，收報1.62元，無升跌；博富臨置業（0225）低見8.3元，收報8.3元，無升跌；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；聯合集團（0373）低見1.56元，收報1.59元，升1.27%。

異動股

上升異動股，包括，中國育兒網絡（1736）收報0.04元，升53.85%；民商創科（1632）收報0.415元，升23.88%；國際娛樂（1009）收報0.41元，升22.39%；興利（香港）控股（0396）收報0.094元，升22.08%；PERFECTECH INTL（0765）創52周高，見1.7元，收報1.44元，升22.03%；萬星控股（8093）收報0.224元，升19.79%；中國升海集團（1676）收報1.58元，升18.8%；嘉藝控股（1025）收報0.49元，升18.07%；融創（1918）收報1.86元，升17.72%；杰地集團（8313）收報0.06元，升17.65%。

下跌異動股，包括，保德國際發展（0372）收報0.08元，跌25.23%；亞洲雜貨（8413）收報0.172元，跌23.89%；中國數字視頻（8280）收報0.06元，跌21.05%；川控股（1420）見52周低0.085元，收報0.097元，跌17.8%；協同通信（1613）收報0.5元，跌16.67%；富盈環球集團（1620）收報0.14元，跌15.66%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.5元，跌15.25%；紫荊國際金融（8340）收報0.255元，跌15%；偉俊集團控股（1013）收報0.029元，跌14.71%。

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