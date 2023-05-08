報道指，中國公司正研究一些或許能夠讓它們利用相對較少或沒那麼強大的半導體打造出尖端AI性能的技術。它們還在研究如何結合使用不同類型的晶片，以避免對任何一種硬件的依賴。據報，阿里巴巴（0988）、百度（9888）和華為等多家公司都在設法從現有電腦晶片中取得更大效用。

報道引述研究人員和分析師表示，利用這些變通方法來追趕美國AI龍頭公司仍是一個重大挑戰。不過，部分實驗已讓人們看到前景，這種研究如果成功推進，中國科技公司或許能夠克服美國制裁令帶來的困境，並在面對未來的限制時有更強的適應能力。華為和百度不予置評。阿里未作回應。

報道引述員工、AI研究人員和行業分析師表示，美國對華實施晶片出口制裁，令中國難以獲取英偉達(Nvidia)等公司製造的最先進製程晶片，而且為了打造對標ChatGPT的產品，這些中國公司已迅速消耗其現有的美國晶片庫存。

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