文章日期：2023年5月10日 15:49
《金融時報》報道，內地晶片製造商龍頭長鑫存儲（CXMT）已獲得美國晶片工具製造商的確認，能夠取得新產線的設備供應。公司正推進在上海的上市計劃，為大規模擴張提供資金。
據報道，長鑫存儲擬今年內於上交所科創板IPO，估值可能超過145億美元。
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