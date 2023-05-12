港元現報7.8408元貶值50點子，曾貶值最多58點子，報7.8416元，亦曾升值最多0點子，報7.8358元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌26.44點子至4.54167%；1星期HIBOR跌28.43點子至4.26595%；2星期HIBOR跌23.62點子至4.28083%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.19點子至4.43881%；6個月期HIBOR跌3.61點子至4.45262%；12個月期HIBOR跌2.99點子至4.53131%。

美元指數現報102.088升值0.03點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.108%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9504%，連續7日收窄，利差是2023年1月10日後最窄，當日差距為-0.9065%。

對上一次連續7日收窄，是2023年3月13日，當日利差報-1.1849%。

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