匯豐指，香港在經濟復蘇方面開局良好，首季經濟按年增長2.7%，主要受惠於本地需求按年上升12.5%，以及内地訪港旅客數字回升。匯豐預期未來數季本港經濟將延續增長趨勢，將今年香港經濟增長預測由3.8%上調至5.0%。復蘇明年將進一步擴大，惟受高基數效應影響，將2024年全年香港經濟增長預測由2.9%，下調至2.5%。

匯豐認為，持續的本地消費勢頭和強勁的旅遊需求相結合，將使今年零售額增長25%，高於之前預測的15%。

匯豐稱，經濟下行壓力依然存在。疲軟的全球需求可能會使商品貿易保持低迷，而高利率可能會繼續抑制投資，預計重新開放和復蘇將不僅僅抵消這些壓力。內地與香港之間人員、貿易和商業流動的正常化提供了額外的緩衝。

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