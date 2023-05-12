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金融股推低大市 恒指半日跌20點 50天線失而復得 科指升1.2% 北水續流入

 

內地貸款數據遜預期、美國隔晚經濟數據亦反映經濟降溫，港股A股向下，恒指今早高開107點，高位升109點後轉跌，低位跌115點，高低波幅225點。金融股推低大市。全市上升股份比例為14.9%，下跌為33.29%，無升跌為51.8%。

恒指半日跌20點或0.1%，報19723點，大市成交金額589億元；國指升14點或0.21%，報6709點。恒生科技指數收報3910點，升1.22%。

藍籌股成交金額237.92億元，佔大市成交40.39%；科指成份股成交金額143.5億元，佔大市成交24.36%；國指成份股成交金額219.3億元，佔大市成交37.23%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.09%，至90.39億元，佔大市成交15.33%。牛熊證成交金額41.34億元，減少18.6%；窩輪成交金額49.04億元，減少13.85%。

匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，59隻下跌，2隻無升跌。京東（9618）升7.04%，收報144.5元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌8.41%，收報6.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報144.5元，升7.04%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報11.1元，跌9.9%。

恒指續低於10天線(19891.98點)，250天線(19699.79點)失而復得。科指升穿10天線(3868.42點)，低於20天線(3949.73點)。

北水南下合計淨流入3.31億元，較上日減少84.29%，連續第2日流入，累計流入24.35億元，對上一次連續2日淨流入是5月9日。南水北上合計淨流出4.13億元人民幣，終止連續5日流入

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，譚仔國際（2217）收報2.03元，跌0.49%。吉星新能源（3395）收報0.305元，無升跌。LHN（1730）收報1.59元，無升跌。陽光油砂（2012）收報0.78元，升2.63%。

微盟（2013）首季廣告毛收入升近六成，經營虧損大幅收窄。收報3.72元，無升跌。

新秀麗（1910）首季多賺3.8倍，明年擬恢復派息。收報22.9元，跌1.08%。

Prada（1913）首季收入年增22%，日本銷售激增五成半。收報55.25元，升0.36%。

京東（9618）首季虧轉盈，賺62.6億人幣，勝預期，經調整純利增88%。收報144.5元，升7.04%。

京東物流（2618）首季虧損收窄，收入升34%，毛利率降至4.5%。收報13.04元，升4.49%。

大新（2356）料今年個貸溫和增長，貸息平均較年初提升。收報6.35元，跌0.78%。

李嘉誠減持郵儲行（1658）至9.9%。收報5.08元，跌1.55%。

易鑫（2858）首季汽車融資交易達15.5萬筆，按年相若。收報0.9元，跌1.1%。

京東健康（6618）首季Non-IFRS經營盈利增逾1倍，曹冬辭任首席財務官。收報53.75元，升4.27%。

內地4月人民幣貸款僅增7188億人幣，約為市場預期一半，M2增12.4%。建行（0939）收報5.31元，跌2.39%；工商銀行（1398）收報4.32元，跌2.26%；中國銀行（3988）收報3.21元，跌1.83%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見2.25元，收報2.25元，升2.74%；博維智慧（1204）創上市新高，見2.52元，收報2.41元，升9.55%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見53元，收報48元，跌4.86%；正味集團（2147）創上市新高，見0.92元，收報0.87元，升3.57%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.83元，收報1.77元，升12.03%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.65元，收報4.59元，跌1.29%；華潤電力（0836）創52周高，見19.18元，收報18.74元，跌0.32%；達力集團（0029）創52周高，見12.64元，收報12.64元，升8.4%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.3元，收報2.26元，升0.44%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.85元，收報0.75元，跌9.64%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.064元，收報0.063元，升6.78%；譚木匠（0837）創52周高，見3.68元，收報3.68元，無升跌；碧瑤綠色集團（1397）創52周高，見0.6元，收報0.58元，無升跌。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，德琪醫藥（6996）低見2.51元，收報2.57元，跌1.91%；天譽置業（0059）低見0.02元，收報0.022元，無升跌；亨泰（0197）低見0.039元，收報0.045元，升9.76%；神話世界（0582）低見0.105元，收報0.108元，跌0.92%；恒盛地產（0845）低見0.058元，收報0.063元，跌3.08%；環能國際（1102）低見0.05元，收報0.055元，跌9.84%；中國環境資源（1130）低見0.03元，收報0.03元，跌30.23%；虎視傳媒（1163）低見0.2元，收報0.201元，跌2.9%；順風清潔能源（1165）低見0.025元，收報0.026元，跌7.14%；温嶺工量刃具（1379）低見3.01元，收報3.01元，跌10.68%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，勝獅貨櫃（0716）低見0.58元，收報0.58元，跌1.69%；金輝（0137）低見0.75元，收報0.8元，無升跌；周黑鴨（1458）低見3.3元，收報3.32元，跌1.78%；佳兆業健康（0876）低見0.039元，收報0.042元，跌10.64%；金輝集團（0137）低見0.75元，收報0.8元，無升跌；莊士中國（0298）低見0.232元，收報0.232元，跌1.69%；思捷環球（0330）低見0.61元，收報0.61元，無升跌；南順（香港）（0411）低見9.13元，收報9.13元，跌9.42%；豐盛控股（0607）低見0.088元，收報0.089元，無升跌；中國核能科技（0611）低見0.37元，收報0.41元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，藍港互動（8267）收報0.25元，升30.89%；英皇證券（0717）收報0.062元，升29.17%；東方支付集團控股（8613）收報0.187元，升20.65%；源宇宙教育（1082）收報1.83元，升20.39%；永盛新材料（3608）收報0.78元，升20%；環球數碼創意（8271）收報0.098元，升18.07%；超凡網絡（8121）收報0.225元，升17.8%；貝森金融（0888）收報0.069元，升16.95%；超媒體控股（0072）收報0.61元，升15.09%；高豐集團控股（2863）見52周低0.26元，收報0.31元，升14.81%。

下跌異動股，包括，中國環境資源（1130）創上市新低，見0.03元，收報0.03元，跌30.23%；聚利寶控股（8527）見52周低0.5元，收報0.53元，跌15.87%；瑩嵐集團（1162）收報0.148元，跌15.43%；富匯國際集團控股（1034）見52周低0.49元，收報0.5元，跌15.25%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.191元，跌14.73%；瑞斯康集團（1679）收報0.079元，跌14.13%；途屹控股（1701）收報0.151元，跌13.71%；盛諾集團（1418）收報0.056元，跌12.5%；西王置業（2088）收報0.064元，跌12.33%；米格國際（1247）收報0.58元，跌12.12%。

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