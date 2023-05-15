阿里巴巴（9988）旗下阿里雲宣布，全新計劃以強化全球合作伙伴生態系統，包括推出獨立軟件供應商（ISV）加速計劃、合作伙伴培訓賦能計劃。阿里雲亦承諾加強對全球ISV合作伙伴的技術支援，協助在雲平台上建立、發布及運行有關解決方案，並將加大投資，開發定制化產品和解決方案，以滿足東南亞客戶多元化的數碼轉型需求。
阿里雲智能首席商業官蔡英華於新加坡舉行的2023阿里雲全球合作伙伴峰會上表示，公司致力為合作伙伴提供支持，協助他們於東南亞及全球更多地區拓展業務，大幅向伙伴讓利，產品優惠幅度最高至40%，並出台多項激勵政策，以促進ISV伙伴的產品銷售。
阿里雲同時宣佈與多個合作伙伴攜手合作，加強東南亞地區的人才培養。東南亞人才培訓計劃旨在吸引更多合作伙伴參與及推動地區的人才培訓，並致力於本財年內為該地區培訓10萬名人才。首批參與聯合培訓的阿里雲合作伙伴包括信息技術服務和解決方案供應商Rahi Systems、安全服務解決方案供應商Solutions for Asia、多雲操作解決方案平台Lightning Cloud和數字認證服務平台Edu360 Cloud。
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