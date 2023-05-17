匯豐旗下電子錢包PayMe公佈任命Brad Jones為新任PayMe主管，並於5月29日履新。Brad Jones將負責引領PayMe未來增長及制定業務藍圖，藉此繼續協助匯豐香港財富管理及個人銀行業務推進數碼化策略和普及金融的進程。
匯豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，「PayMe於2017 年初推出後，迅速成為香港領先的電子支付應用程式之一，讓用戶間能夠自由即時轉賬，並在眾多商戶包括本地中小企等購物。憑藉其廣泛的知名度， PayMe於去年榮幸獲選為香港政府消費券計劃的儲值支付工具之一。Brad 在新興支付工具和金融科技行業深具經驗，我有信心他將繼往開來，繼續為PayMe發掘增長機會和建立新的合作夥伴關係」。
匯豐PayMe候任主管Brad Jones指，「能夠掌舵PayMe這個香港發展最迅速的支付系統，是我職業生涯的重要里程碑。PayMe是香港電子支付的重要一份子，因此我很高興能與PayMe專業的團隊攜手承先啟後，並為香港無現金和普及金融的發展作出貢獻」。
Brad Jones在加入 PayMe 之前於緬甸領先的流動金融服務供應商 Wave Money 擔任行政總裁。他於電子資金轉賬範疇經驗豐富，曾在亞太、北非和中東地區領導 Visa 的流動貨幣和創新領域。 作為一名新興支付專家，他曾在菲律賓、印度尼西亞、孟加拉和內地為世界銀行集團提供諮詢服務。
Brad Jones於 2023 年 5 月 29 日履新前，PayMe現任主管Dharini Kennan Hemant 將繼續領導PayMe的香港業務，她之後將在匯豐出任另一全球要職。
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