匯豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，「PayMe於2017 年初推出後，迅速成為香港領先的電子支付應用程式之一，讓用戶間能夠自由即時轉賬，並在眾多商戶包括本地中小企等購物。憑藉其廣泛的知名度， PayMe於去年榮幸獲選為香港政府消費券計劃的儲值支付工具之一。Brad 在新興支付工具和金融科技行業深具經驗，我有信心他將繼往開來，繼續為PayMe發掘增長機會和建立新的合作夥伴關係」。

匯豐PayMe候任主管Brad Jones指，「能夠掌舵PayMe這個香港發展最迅速的支付系統，是我職業生涯的重要里程碑。PayMe是香港電子支付的重要一份子，因此我很高興能與PayMe專業的團隊攜手承先啟後，並為香港無現金和普及金融的發展作出貢獻」。

Brad Jones在加入 PayMe 之前於緬甸領先的流動金融服務供應商 Wave Money 擔任行政總裁。他於電子資金轉賬範疇經驗豐富，曾在亞太、北非和中東地區領導 Visa 的流動貨幣和創新領域。 作為一名新興支付專家，他曾在菲律賓、印度尼西亞、孟加拉和內地為世界銀行集團提供諮詢服務。

Brad Jones於 2023 年 5 月 29 日履新前，PayMe現任主管Dharini Kennan Hemant 將繼續領導PayMe的香港業務，她之後將在匯豐出任另一全球要職。

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