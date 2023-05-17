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偉易達全年少賺13.6%  末期息削17.6%至0.42美元 

偉易達（VTech，0303）公布，截至2023年3月底的全年純利按年跌13.6%至1.492億美元（下同），每股基本盈利0.591元，派末期息每股0.42元，按年減17.65%，連同中期息0.17元，全年股息總額為每股0.59元，按年減13.2%，派息比率為99.9%。

集團全年收入按年跌5.4%至22.417億元，毛利率按年升0.1個百分點至28.3%，毛利率輕微上升的主要原因是材料成本和運費下跌，加上產品售價上升，以及直接勞工成本和生產支出亦有所減少﹔按產品計，電子學習產品全年收入按年跌13.08%至8.914億元﹔電訊產品全年收入按年跌7.12%至3.783億元﹔承包生產服務全年收入按年增3.66%至9.72億元。

集團指，2024財年的宏觀經濟前景不明朗，而美國和歐洲通脹持續和利率高企所帶來的挑戰料將持續。消費者對價格依然敏感，購物意欲低迷，導致偉易達的客戶在下訂單和管理存貨時態度審慎。有見及此，集團以收入按年持平為目標。然而，盈利能力料將回升。成本趨向下跌，電子學習產品和電訊產品業務所採取的措施將進一步提高邊際利潤。

 

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