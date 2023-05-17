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奧園健康轉賺1.6億元 不派末期息

停牌逾年的物管股奧園健康（3662）公布，2022年扭虧為盈，賺1.604億元人民幣（下同），2021年度虧損為1.909億元，每股基本盈利為0.2209元，淨利率約10%，維持不派末期息。

2022年奧園健康扭虧為盈，主要由於2021年集團因房地產市場環境變化，對商譽計提減值損失1.32億元，對貿易及其他應收款項、應收附屬公司非控股股東、同系附屬公司及關聯方款項計提了較大預期信用減值損失，約2.9億元，2022年集團並無再新增商譽之減值虧損，預期信用損失模型下的減值虧損則約8917萬元。

奧園健康2022年總收入按年跌16.1%至16.298億元，毛利率約24.4%，按年升0.2個百分點。

按分部計，物業管理服務分部收入按年減13%至1.444億元，分部毛利率為23.5%，按年升0.4個百分點﹔在管收費建築面積減少約170萬平方米至合共約4710萬平方米。

商業運營服務分部收入為1.854億元，按年減34.2%，分部毛利率31.4%，按年跌3個百分點。

集團截至2022年底的銀行結餘及現金按年跌31.68%至8.26億元，受限制銀行存款增加4.45倍至7115.2萬元。

 

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