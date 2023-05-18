中國財政部公布，今年首4月國內增值稅錄2.79萬億元人民幣（下同），按年大增58%，企業所得稅增3.7%至1.77萬億元，消費稅跌17.9%至5893億元。
首4月全國一般公共預算收入8.32萬億元，按年增長11.9%；其中中央一般公共預算收入3.76萬億元，增長8.6%；地方一般公共預算本級收入4.56萬億元，增長14.8%。全國稅收收入7.04萬億元，增長12.9%；非稅收入1.28萬億元，增長6.8%。
首4月全國政府性基金預算收入1.46萬億元，按年下降16.9%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入1194億元，增長7.5%；地方政府性基金預算本級收入1.34萬億元，下降18.5%，其中國有土地使用權出讓收入1.18萬億元，下降21.7%。
首4月全國政府性基金預算支出2.79萬億元，按年下降11.3%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出329億元，下降65.6%；地方政府性基金預算支出2.76萬億元，同比下降9.6%，其中國有土地使用權出讓收入相關支出1.61萬億元，下降17.1% 。
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