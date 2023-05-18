參與計劃的16間機構，包括匯豐、中銀香港（2388）、渣打、恒生（0011）、建行亞洲、工銀亞洲、富邦銀行、眾安銀行，支付公司螞蟻、Visa、MasterCard、HKT Payment、諮詢公司波士頓顧問、科技公司Ripper Lab、Giesecke+Devrient，以及ARTA-Emali。

中銀香港和建行亞洲均會就預付計劃，推出智能合約，匯豐計劃在未來數月試行兩個項目，包括於科大構建一個支付生態圈，以數碼港元進行交易，以及與恒生和Visa合作，模擬代幣化銀行存款。富邦和Ripple則擬推出房地產代幣化，可在數分鐘內快捷地出售資產，商業銀行也能更快速地處理貸款和提供更彈性的付款安排。

金管局又指，為促進政府、業界和學術界在央行數碼貨幣（CBDC）研究方面的合作，金管局計劃成立CBDC專家小組。專家小組將由本地大學的頂尖學者組成，支持香港繼續探索CBDC的主要政策和技術事宜，例如私隱保障、網絡安全和互聯互通。

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