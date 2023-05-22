恒指今早高開28點，高位升355點，低位跌40點，高低波幅396點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為31.11%，下跌為28.59%，無升跌為40.29%。

恒指收市升227點或1.17%，報19678點，大市成交金額939億元，較上日減少1.32%，是5月16日783.9億元成交後最少；國指升99點或1.51%，報6693點。恒生科技指數收報3903點，升2.14%。

藍籌股成交金額416.74億元，佔大市成交44.38%；科指成份股成交金額228.21億元，佔大市成交24.3%；國指成份股成交金額360.89億元，佔大市成交38.43%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.8%，至105.36億元，佔大市成交11.21%。牛熊證成交金額50.78億元，減少16.15%；窩輪成交金額54.58億元，增加14.09%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。電能實業（0006）、中石化（0386）、領展（0823）拖累大市。

藍籌56隻升，16隻下跌，4隻無升跌。藥明生物（2269）升5.69%，收報44.55元，是升幅最大的藍籌，長和系除息，長建（1038）跌7.92%，收報42.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報53.5元，升6.89%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報30.35元，跌1.78%。

恒指10天線(19736.68點)、250天線(19695.71點)得而復失。科指升穿10天線(3874.36點)、20天線(3878.19點)。

北水南下合計淨流出21.62億元，較上日增加177.85%，連續第2日流出，累計流出29.4億元，對上一次連續2日淨流出是2月17日。南水北上合計淨流入41.32億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多1.83%，是5月15日後最大升幅，當日升幅為2.22%。高見19806.44點，是5月18日19894.23點後最高。今日收市報19678.17點，是5月18日後收市新高，當日報19727.25點。

科指曾升最多3.16%，是3月29日後最大升幅，當日升幅為4.75%。高見3942.63點，是5月18日3957.68點後最高。今日收市報3903.58點，是5月18日後收市新高，當日報3917.09點。

國指曾升最多2.21%，是5月15日後最大升幅，當日升幅為2.37%。高見6739.71點，是5月18日6769.58點後最高。今日收市報6693.64點，是5月18日後收市新高，當日報6715.56點。

午後消息股表現

比亞迪（1211）據報與法國洽談設廠。收報252.2元，升3.36%。

美團（3690）KeeTa開業6分鐘後接首單 網民熱議其外賣員APP好評「造假」。收報132.6元，升3.11%。

今早及隔晚消息股表現

銀娛（0027）首季EBITDA升2.1倍 收入升72%。收報52.1元，升0.19%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，快手（1024）收報53.5元，升6.89%。陸控（6623）收報25.85元，跌2.08%。金融壹賬通（6638）收報1.3元，無升跌。

萬科（2202）擬增發A股集資最多150億人幣，獲深交所受理。收報10.96元，升0.37%。

中電信（0728）4月5G上客淨增402萬戶，中聯通淨增323萬戶。收報4.17元，升0.48%。

中移動（0941） 4月5G上客淨增958萬戶，5G客數逼近7億。收報67.15元，升1.13%。

金斯瑞生物（1548）公布，公司非全資擁有的傳奇生物向高瓴配售69萬股籌1.74億港元。收報19.48元，跌1.22%。

美團（3690）外賣平台KeeTa攻港，旺角大角咀成首批試點。收報132.6元，升3.11%。

英皇國際（0163）預警全年度虧損擴至最多23億元。收報0.56元，跌1.75%。

李嘉誠轉移長和系內公司及郵儲行股份。長和（0001）收報51元，跌0.2%。長實（1113）收報45.05元，跌0.33%。中國郵儲銀行（1658）收報5.1元，無升跌。和電香港（0215）收報1.23元，跌0.81%。

維他奶（0345）料年度虧轉盈，預計最多賺5500萬。收報13.16元，無升跌。

港交所（0388）：擬於6月19日推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」。收報307.6元，升1.18%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見3.44元，收報3.44元，升10.97%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.25元，收報6元，跌1.8%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1030.05元，收報1030.05元，升0.1%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1068.05元，收報1068.05元，升0.01%；Ａ博時人民幣－Ｒ（83192）創上市新高，見101.15元，收報101.15元，升0.15%；力盟科技（2405）創上市新高，見2.5元，收報2.5元，升16.82%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.144元，收報0.138元，升8.66%；中船防務（0317）創52周高，見12.58元，收報12.2元，無升跌；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.74元，收報0.74元，升8.82%；鋑聯控股（0459）創52周高，見0.148元，收報0.137元，跌1.44%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.43元，收報2.34元，升3.08%；首程控股（0697）創52周高，見2.3元，收報2.25元，跌0.44%；位元堂（0897）創52周高，見0.425元，收報0.425元，升7.59%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.74元，收報0.62元，跌11.43%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌。

破底股方面

33隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.65元，收報0.65元，跌2.99%；德琪醫藥（6996）低見2.19元，收報2.21元，跌2.64%；泰凌醫藥（1011）低見0.051元，收報0.051元，跌3.77%；中原建業（9982）低見0.395元，收報0.4元，跌3.61%；新威國際（0058）低見0.081元，收報0.095元，無升跌；天譽置業（0059）低見0.014元，收報0.015元，跌16.67%；富通科技（0465）低見0.213元，收報0.213元，跌8.58%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.093元，收報0.097元，跌1.02%；虎視傳媒（1163）低見0.118元，收報0.124元，跌0.8%；隆成金融（1225）低見0.135元，收報0.135元，跌9.4%。

61隻股份創52周低，其中十隻包括，信利國際（0732）低見0.86元，收報0.88元，升2.33%；美瑞健康國際（2327）低見0.236元，收報0.245元，跌1.61%；保利協鑫（3800）低見1.73元，收報1.82元，升4.6%；金山科技工業（0040）低見0.51元，收報0.55元，跌1.79%；國浩集團（0053）低見58.05元，收報58.9元，跌1.83%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.65元，收報3.69元，無升跌；凱聯國際酒店（0105）低見8.9元，收報8.9元，無升跌；信達國際控股（0111）低見0.3元，收報0.305元，跌7.58%；國際商業結算（0147）低見0.054元，收報0.057元，跌6.56%；力寶華潤（0156）低見0.088元，收報0.091元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中泛控股（0715）收報0.02元，升25%；開明投資（0768）收報0.031元，升19.23%；昊天國際建投（1341）收報0.34元，升17.24%；力盟科技（2405）創上市新高，見2.5元，收報2.5元，升16.82%；金鷹商貿集團（3308）停牌；秀商時代控股（1849）收報0.37元，升15.63%；王朝酒業（0828）收報0.24元，升14.29%；聯易融（9959）收報2.98元，升13.74%；中國來騎哦（8039）收報0.58元，升13.73%；上諭集團（1633）收報0.126元，升13.51%。

下跌異動股，包括，脈資資源（8186）收報0.25元，跌26.47%；豐展控股（1826）收報0.075元，跌21.05%；新絲路文旅（0472）收報0.104元，跌20%；中國煤層氣（8270）收報0.73元，跌19.78%；植華集團（1842）收報0.154元，跌18.95%；匯森家居（2127）創上市新低，見0.164元，收報0.17元，跌18.66%；中國城市基礎設施（2349）創上市新低，見0.042元，收報0.044元，跌16.98%；天譽置業（0059）創上市新低，見0.014元，收報0.015元，跌16.67%；中國再生醫學（8158）見52周低0.09元，收報0.099元，跌16.1%；香港通訊國際控股（0248）收報0.06元，跌15.49%；瑞科生物（2179）創上市新低，見11.88元，收報11.92元，跌14.86%。

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