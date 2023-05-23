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有Twitter用戶稱打字是影響人類進步的最大瓶頸 馬斯克：Neuralink

一些 Twitter 用戶分享了他們對「打字」的意見，認為這是影響人類進步的最嚴重的瓶頸之一。特斯拉（Tesla）CEO 馬斯克回應指：「Neuralink」。Neuralink是馬斯克旗下的腦神經科技公司。

一位用戶發帖文稱，「打字作為一種輸入媒介確實是人類進步的最大瓶頸。我可以用ChatGPT編寫整個應用程序，但我的構建速度只能和我的打字一樣快。」馬斯克則回應：「Neuralink」。

馬斯克在2016年推出了 Neuralink，並認為該公司的技術可以幫助人類與人工智能實現「共生」狀態。Neuralink一直在開發腦部植入物，旨在治療癱瘓和失明等疾病。2021年， Neuralink展示了一隻猴子用它的意念玩視頻遊戲。該公司專家解釋，如果植入成功，個人可以用他們的意念來控制電腦光標，使他們能夠從事一系列活動，如瀏覽互聯網，撰寫電子郵件和發送短信等。

 

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