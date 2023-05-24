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港股尾市跌幅擴大 恒指跌315點 伙國指齊見兩個月低 北水流出近一個月最多

美國債務上限談判陷僵局，美債息上升，美期轉跌，英國通脹高過預期，歐洲債息上升，歐股下跌。亞股午後全線向下，港股跌幅亦於尾市擴大，連跌兩日，恒指國指見兩個月最大跌幅，及兩個月新低。北水轉流出，見近一個月最多。

非必需消費品、金融、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為14.67%，下跌為45.08%，無升跌為40.24%。恒指今早低開151點，高位跌127點，低位跌384點，全日高低波幅257點。

恒指收市跌315點或1.62%，報19115點，大市成交金額979億元，較上日增加13.41%，是5月18日986.25億元成交後最多；國指跌125點或1.9%，報6478點。恒生科技指數收報3775點，跌1.99%。

藍籌股成交金額417.38億元，佔大市成交42.63%；科指成份股成交金額188億元，佔大市成交19.2%；國指成份股成交金額353.91億元，佔大市成交36.15%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.38%，至86.03億元，佔大市成交8.78%。牛熊證成交金額39.46億元，減少26.67%；窩輪成交金額46.57億元，減少2.67%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。長和（0001）、長實集團（1113）、中電（0002）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，65隻下跌，1隻無升跌。信義光能（0968）升4.19%，收報8.45元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌7.88%，收報16.14元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，27隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報55.55元，升0.73%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.24元，跌7.65%。

恒指10天線(19628.41點)跌穿250天線(19686.83點)。科指續低於10天線(3876.16點)、20天線(3870.35點)。

北水南下合計淨流出34.95億元，是今年4月20日後最多，同時終止單日流入。南水北上合計淨流出44.82億元人民幣，較上日減少43.8%，連續第2日流出，累計流出124.58億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.98%，是5月17日後最大跌幅，低見19046.8點，是3月21日19018.1點後最低。收市報19115.93點，是3月20日後收市新低，當日報19000.71點。連跌2日，累計跌562.24點，對上一次連跌2日是5月10日。

科指曾跌最多2.34%，是5月19日後最大跌幅，低見3762.13點，是5月10日3760.57點後最低。收市報3775.93點，是2022年11月29日後收市新低，當日報3695.8點。連跌2日，累計跌127.65點，對上一次連跌2日是5月3日。

國指曾跌最多2.34%，是5月17日後最大跌幅，低見6448.94點，是3月21日6447.72點後最低。收市報6478.08點，是3月20日後收市新低，當日報6469.65點。連跌2日，累計跌215.56點，對上一次連跌2日是5月10日。

午後消息股表現

中金（3908）據報大削高級銀行家總酬金逾4成 以響應共同富裕。收報15.42元，跌3.02%。

傳阿里（9988）大規模裁員 涉菜鳥等業務 菜鳥內部人士：假消息。阿里《三國志》被判侵權 須向網易賠半億人幣。阿里雲業務裁員約7% 冀年內將業務分拆。收報81.05元，跌2.35%。

聯想（0992）全年少賺21% 第四季少賺72% 遠遜預期。收報7.24元，跌7.65%。

國泰（0293）CEO林紹波以普通話再次致歉 承諾成立跨部門小組作全面檢討。李家超批涉事國泰空服不尊重乘客 傷害內地同胞感情。官媒：內地遊客是港服務業衣食父母之一，國泰應重拳整頓，煞停歪風。收報7.5元，跌1.57%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績表現如下，小米（1810）收報10.4元，跌3.35%。知乎（2390）收報17.34元，升1.64%。同程旅行（0780）收報15.16元，跌2.7%。ＢＯＳＳ直聘（2076）收報69.9元，無升跌。DYNAM JAPAN（6889）收報5元，跌0.2%。靄華押業信貸（1319）收報0.25元，跌1.96%。小鵬（9868）收報34.55元，跌4.43%。

阿里健康（0241）全年扭虧為盈賺5.33億元人幣。收報4.67元，跌4.5%。

滔搏（6110）全年少賺25%派末期息特別息合共20分人幣。收報6.13元，跌11.16%。

京東集團（9618）旗下京東雲宣佈核心產品減價。收報135.3元，跌2.24%。

港華智慧能源（1083）退股上海燃氣，涉資47億元。收報3.68元，跌2.13%。

金軟（3888）首季多賺96%，收入遜預期。收報29.05元，跌3.33%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見3.54元，收報3.54元，升3.81%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.6元，收報6.36元，升2.91%；宏力醫療管理（9906）創上市新高，見2.88元，收報2.85元，升1.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1068.4元，收報1068.4元，升0.01%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.8元，收報106.5元，跌0.14%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83122）創上市新高，見160.8元，收報160.8元，升0.03%；力盟科技（2405）創上市新高，見2.8元，收報2.8元，升12%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.17元，跌0.85%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.145元，收報0.132元，跌2.22%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.8元，收報0.8元，升3.9%；譚木匠（0837）創52周高，見3.9元，收報3.9元，升2.09%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；嘉士利集團（1285）創52周高，見1.3元，收報1.27元，升1.6%；雲能國際（1298）創52周高，見1元，收報1元，無升跌；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.55元，收報0.45元，跌18.18%；偉源控股（1343）創52周高，見0.155元，收報0.155元，升16.54%。

破底股方面

56隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.63元，收報0.64元，跌1.54%；招商局置地（0978）低見0.45元，收報0.455元，跌3.19%；佳兆業（1638）低見0.227元，收報0.233元，跌3.32%；雅居樂（3383）低見1.22元，收報1.22元，跌4.69%；融信中國（3301）低見0.33元，收報0.35元，跌1.41%；興瀘水務（2281）低見0.72元，收報0.76元，跌2.56%；啟明醫療（2500）低見8.02元，收報8.28元，跌4.17%；德琪醫藥（6996）低見2.07元，收報2.09元，跌1.42%；心通醫療（2160）低見2.05元，收報2.08元，跌0.48%；泰凌醫藥（1011）低見0.048元，收報0.05元，跌1.96%。

57隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.8元，收報0.81元，跌1.22%；佳兆業健康（0876）低見0.032元，收報0.032元，跌11.11%；萬華媒體（0426）低見0.082元，收報0.082元，跌7.87%；長實集團（1113）低見42.55元，收報43.55元，升2.11%；上海復旦（1385）低見19.56元，收報19.8元，跌3.88%；嘉里物流（0636）低見9.5元，收報9.5元，跌6.86%；東方海外（0316）低見108.5元，收報109.4元，跌27.41%；港通控股（0032）低見9.8元，收報9.8元，跌2.2%；凱聯國際酒店（0105）低見8.9元，收報8.9元，無升跌；信達國際控股（0111）低見0.3元，收報0.32元，升3.23%。

異動股

上升異動股，包括，豐展控股（1826）收報0.105元，升69.35%；佳兆業資本（0936）收報0.465元，升29.17%；恆富控股（0643）收報1.19元，升27.96%；首創鉅大（1329）收報0.7元，升22.81%；融太集團（1172）收報0.048元，升20%；宏光半導體（6908）收報1.27元，升18.69%；方正控股（0418）收報0.66元，升17.86%。

下跌異動股，包括，金源米業（0677）收報0.81元，跌32.5%；千盛集團控股（8475）收報0.38元，跌32.14%；立德教育（1449）收報0.335元，跌23.86%；金輪天地控股（1232）收報0.079元，跌21%；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.55元，收報0.45元，跌18.18%；易生活控股（0223）收報0.103元，跌17.6%；康華醫療（3689）收報1.5元，跌16.67%。

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