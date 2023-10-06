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科技園推200個InnoCell單位搶人才

為積極吸引國際人才來港，香港科技園推出200個單位。香港科技園伙知名住宅租務品牌Weave Living，於九龍西推出200個InnoCell 單位。創科人才可以划算價格租住科學園 InnoCell及其全新分址。

科技園公司首席營運總監麥善鳴表示，位於九龍西的 InnoCell 充分體現科技園公司對壯大香港人才庫的承諾，得以迅速應對住宿挑戰，科技園公司將繼續提升園區的工作及居住環境，在全球人才競賽中保持領先優勢，以鞏固香港作為國際創科中心的地位；Weave Living 營運總裁 Liz Chu 則表示，期望透過今次與科技園合作，協助招攬海外及內地專才，並讓他們在香港這個動感都市蓬勃發展。

科學園表示，InnoCell的申請人數不斷上升，截止今年第二季，入住率已達 95%。為新抵港人才提供可負擔的短中期園區住宿，在吸引及挽留國際人才方面發揮重要作用。首批九龍西 InnoCell 的住客亦於今年10月起陸續入伙。

InnoCell 的全新分址位於大角咀道 86 號，由 Weave Living 管理及營運，配備多元化的智能生活科技與設施，並設有適度的私人和共享空間，加強來自世界各地創新者之間的交流協作，共建創科網絡。另外，InnoCell 會向住戶提供社區地圖，讓他們探索沙田及九龍西的特色、文化與景點。

 

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