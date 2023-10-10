港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連升，跌1.26點子至4.92905%，是10月4日後最低，當日報4.92595%。
港元現報7.8239元升值54點子，曾貶值最多13點子，報7.8306元，亦曾升值最多63點子，報7.823元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌59.16點子至4.92274%；1星期HIBOR跌2.73點子至4.88083%；2星期HIBOR跌3.08點子至4.87798%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.8點子至5.17941%；6個月期HIBOR跌0.07點子至5.30994%；12個月期HIBOR升0.09點子至5.46232%。
美元指數現報106.059貶值0.024點或0.02%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45555%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5174%，終止連續5日擴闊，利差是2023年10月03日後最窄，當日差距為-0.3782%。
對上一次終止連續5日擴闊，是2023年9月22日，當日利差報-0.197%。
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