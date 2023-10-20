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金管局與5間本地大學簽署備忘錄 促進央行數碼貨幣研究合作

金管局今日宣布，成立央行數碼貨幣（CBDC）專家小組，並與5間本地大學簽署諒解備忘錄，五間大學的學者將參與專家小組的研究工作。

根據諒解備忘錄，專家小組會協助金管局研究CBDC相關的主要政策和技術事項，亦會就CBDC及金融科技相關議題為金管局提供意見和培訓，並舉辦研討會。

金管局希望通過成立專家小組，促進與學術界在CBDC研究方面的合作和知識交流。

參與的五間本地大學參與分別是香港中文大學、香港城市大學、香港理工大學、香港科技大學和香港大學，涵蓋商科、電腦科學、經濟學、金融學和法學等。除了本地大學，金管局未來亦會考慮邀請海外大學學者參與專家小組。

專家小組已經開始撰寫兩篇研究論文。第一篇論文與CBDC的私隱事宜有關，並比較不同類型「私隱提升技術」的功效。第二篇論文將探討CBDC的互通性，並檢視區塊鏈技術和相關標準如何促進不同CBDC方案的兼容性。

金管局副總裁李達志表示，金很高興能夠與頂尖的學術專家合作，共同探討批發和零售層面CBDC的主要政策和技術事項。專家小組將扮演重要角色，協助香港鞏固在CBDC研究領域的前沿地位。

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