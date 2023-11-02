moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

WEAVE LIVING部署日本收購 冀2025年管理資產規模增至15億美元

由在港居住的印度企業家Sachin Doshi於2017年在港創立的WEAVE LIVING宣佈，於亞太巿場的新一輪品牌擴展計劃，收購九棟位於日本首都黃金地段的物業，合共提供352個全新集合式住宅物業。WEAVE LIVING更於今天正式於日本推出首三個項目，分別位於早稻田、門前仲町及東高圓寺WEAVE LIVING。目前該集團正於東京和大阪等主要城市加速拓展業務，預計將於未來數個月內，公布更多有關日本物業收購的計劃 。

繼開拓香港及新加坡市場後，日本為WEAVE LIVING於亞太區拓展業務的第三個市場。創辦人兼集團行政總裁Sachin Doshi 表示，他們致力於2025年前把日本的資產管理規模擴大至15億美元，並預計將佔集團的總資產規模超過三分之一。WEAVE LIVING日本地區負責人野口大助續指，期望運用品牌於推出新租住方案的經驗，協助當地住戶解決挑戰，從而滿足各種日新月異的市場需求，並促進當地集合式房地產行業邁向更蓬勃且多樣化的發展。

其他報道

中國監管當局據報就10月尾錢荒挾高短息事件要求金融機構解釋

英倫銀行一如預期維持利率不變

強泰大股東陳進強為首公司以2635萬購主席14%持股 每股溢價六成免全購

佳兆業旗下公司被強制執行36億人幣 累計被執行144億兼落入老賴名單

汽車之家第三季多賺14%

花旗料11月澳門賭收160億  按月跌近18%

金融壹帳通聯席總經理陳蓉辭任

【羅仕揚專欄】擁抱886？

小米14被指有過熱問題 雷軍回應：或與系統後台更新有關

銀河聯昌：內房10月賣樓數據反映救樓市措施效果遞減

虛擬資產政策宣言一周年 HashKey、OSL等企業展示項目推動業界發展

新世界股東大比數通過出售新創建逾六成股權

領航遣散內地職員  擬結束上海辦事處

九毛九計劃以最高1.5億元進行回購

大成食品首三季純利6660萬人幣

香港寬頻全年轉蝕12.7億 末期息維持20仙

中國國安部警告「唱空者」妄圖引發金融動盪 將依法懲治危害金融國安犯罪活動

全日沽空金額增0.49% 盈富沽空增20%

達美航空據報將裁減部分員工 惟機師、空姐等前線職員不受影響

渣打香港伙G+D完成數碼港元離線支付測試

港交所蘇盈盈：冀新建綜合基金平台助擴闊本港基金分銷網絡

恒指收市升幅收窄至128點 科指升1.6% A股倒跌南水轉流入