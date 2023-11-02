由在港居住的印度企業家Sachin Doshi於2017年在港創立的WEAVE LIVING宣佈，於亞太巿場的新一輪品牌擴展計劃，收購九棟位於日本首都黃金地段的物業，合共提供352個全新集合式住宅物業。WEAVE LIVING更於今天正式於日本推出首三個項目，分別位於早稻田、門前仲町及東高圓寺WEAVE LIVING。目前該集團正於東京和大阪等主要城市加速拓展業務，預計將於未來數個月內，公布更多有關日本物業收購的計劃 。
繼開拓香港及新加坡市場後，日本為WEAVE LIVING於亞太區拓展業務的第三個市場。創辦人兼集團行政總裁Sachin Doshi 表示，他們致力於2025年前把日本的資產管理規模擴大至15億美元，並預計將佔集團的總資產規模超過三分之一。WEAVE LIVING日本地區負責人野口大助續指，期望運用品牌於推出新租住方案的經驗，協助當地住戶解決挑戰，從而滿足各種日新月異的市場需求，並促進當地集合式房地產行業邁向更蓬勃且多樣化的發展。
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