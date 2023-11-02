繼開拓香港及新加坡市場後，日本為WEAVE LIVING於亞太區拓展業務的第三個市場。創辦人兼集團行政總裁Sachin Doshi 表示，他們致力於2025年前把日本的資產管理規模擴大至15億美元，並預計將佔集團的總資產規模超過三分之一。WEAVE LIVING日本地區負責人野口大助續指，期望運用品牌於推出新租住方案的經驗，協助當地住戶解決挑戰，從而滿足各種日新月異的市場需求，並促進當地集合式房地產行業邁向更蓬勃且多樣化的發展。

其他報道

中國監管當局據報就10月尾錢荒挾高短息事件要求金融機構解釋

英倫銀行一如預期維持利率不變

強泰大股東陳進強為首公司以2635萬購主席14%持股 每股溢價六成免全購

佳兆業旗下公司被強制執行36億人幣 累計被執行144億兼落入老賴名單

汽車之家第三季多賺14%

花旗料11月澳門賭收160億 按月跌近18%

金融壹帳通聯席總經理陳蓉辭任

【羅仕揚專欄】擁抱886？

小米14被指有過熱問題 雷軍回應：或與系統後台更新有關

銀河聯昌：內房10月賣樓數據反映救樓市措施效果遞減

虛擬資產政策宣言一周年 HashKey、OSL等企業展示項目推動業界發展

新世界股東大比數通過出售新創建逾六成股權

領航遣散內地職員 擬結束上海辦事處

九毛九計劃以最高1.5億元進行回購

大成食品首三季純利6660萬人幣

香港寬頻全年轉蝕12.7億 末期息維持20仙

中國國安部警告「唱空者」妄圖引發金融動盪 將依法懲治危害金融國安犯罪活動

全日沽空金額增0.49% 盈富沽空增20%

達美航空據報將裁減部分員工 惟機師、空姐等前線職員不受影響

渣打香港伙G+D完成數碼港元離線支付測試

港交所蘇盈盈：冀新建綜合基金平台助擴闊本港基金分銷網絡

恒指收市升幅收窄至128點 科指升1.6% A股倒跌南水轉流入