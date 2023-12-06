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維港投資參投英國初創Xampla與2M集團合作 提供可堆肥塑膠替代品

維港投資有份投資的英國綠色科技初創Xampla公布，與從事化工業務的2M集團達成合作，提升產能製造植物性材料生產，提供可堆肥的塑膠替代品的生產和分銷。

Xampla於2021完成620萬英鎊種子輪融資，維港投資有份參與。Xampla由英國劍橋科研團隊所組成，技術是將植物蛋白轉化為可自然分解的新物料，利用科技推動可持續發展，為塑料提供替代品。Xampla專利製造過程是透過超分子工程，把植物蛋白轉化為新材料，但不涉及合成成分，無論是功能性及結構性，都能在多種應用上取代塑膠。

植物材料Morro將由2M的米爾頓凱恩斯製造廠生產，並可應用於個人護理、家庭清潔和工業市場，在包裝業務領域開發新機會和合作伙伴關係。

Xampla的產品是全球首個可商用的植物蛋白材料，可取代日常即棄塑料產品，如薄膜包裝、便利小包裝，甚至連不為人留意、在護膚霜、潔膚液中的塑膠微粒，Xampla亦可以提供能自然分解的選擇。

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