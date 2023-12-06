Xampla於2021完成620萬英鎊種子輪融資，維港投資有份參與。Xampla由英國劍橋科研團隊所組成，技術是將植物蛋白轉化為可自然分解的新物料，利用科技推動可持續發展，為塑料提供替代品。Xampla專利製造過程是透過超分子工程，把植物蛋白轉化為新材料，但不涉及合成成分，無論是功能性及結構性，都能在多種應用上取代塑膠。

植物材料Morro將由2M的米爾頓凱恩斯製造廠生產，並可應用於個人護理、家庭清潔和工業市場，在包裝業務領域開發新機會和合作伙伴關係。

Xampla的產品是全球首個可商用的植物蛋白材料，可取代日常即棄塑料產品，如薄膜包裝、便利小包裝，甚至連不為人留意、在護膚霜、潔膚液中的塑膠微粒，Xampla亦可以提供能自然分解的選擇。

其他報道

李家超：超過18萬人透過人才計劃申請來港 7萬人已移居至香港

蔚來據報計劃剝離電池生產公司

大摩：基金續沽中國股 歐資流出未見減緩跡象

高盛恢復新世界「沽售」評級 目標價13.1元

復星據報擬售德企「愛孚迪」 估值16億美元

匯證：明年PC增長將成聯想引擎 聯想曾彈10%

亞馬遜大削平價服裝賣家佣金 與Shein打價格戰

大摩：太古回購利好 估值具吸引力 太古曾升17%

調查：僅46%港人感財務狀況良好 中國及新加坡人對未來半年前景最樂觀

王傳福提議比亞迪斥2億元回購 早市曾升逾3%

王健林再向儒意售萬達投資51%股權 失萬達電影控股權

yuu推聖誕推廣活動 會員可贏取4億yuu積分及現金禮券等禮物

【有片：埋身擊】日股反彈 料後市高位整固

半日沽空金額減27% 盈富沽空減54%

遠東宏信擬實物分派特別息 每持27股獲派1股宏信建發

1個月Hibor高於12個月期 聯儲局減息時曾出現

科技園公司：寧德時代將來港設國際總部 於科學園建研發中心

恒指半日升119點 科指升1.3% 北水續流入 聯想升7.7% 太古升15%

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.11%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日 2周、一年期息見3個月低

太古回購獲美銀上調至「買入」 曾升15%

華爾街稱投資者過度樂觀

Blackpink確定全員續約 YG娛樂股價一度飈29%

蘋果：若印度改用USB-C充電插頭 或令iPhone產量下降