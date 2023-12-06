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恒指升135點 成交減16% 不足千億 北水流入增22% 南水轉流入

美國就業數據使市場憧憬美國減息，A股、亞股、美期上升，港息口市場本月亦如此押注，港元今亦大幅升值0.12%，港股在連跌3日後反彈，升幅逾兩周最大，不過大市成交減16%，不足1000億元。太古（0019）回購獲大行唱好大升17%，創15年最大升幅，聯想（0992）亦獲唱好，升10%。

恒指今早低開15點，高位升272點，低位跌93點，高低波幅366點。通訊服務、金融、信息技術股推動大市。上升股份比例為35.57%，下跌為26.35%，無升跌為38.07%。

恒指收市升135點或0.83%，報16463點，大市成交金額988億元，較上日減少16.23%，是11月28日950.09億元成交後最少；國指升54點或0.97%，報5663點。恒生科技指數收報3747點，升1.76%。

藍籌股成交金額481.91億元，佔大市成交48.77%；科指成份股成交金額245.16億元，佔大市成交24.81%；國指成份股成交金額363.1億元，佔大市成交36.75%。

24隻雙櫃台股，總成交0.8億元人民幣，相當於約0.87億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.61%，至91.95億元，佔大市成交9.3%。牛熊證成交金額42.97億元，減少25.12%；窩輪成交金額48.97億元，增加13.3%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、中海油（0883）拖累大市。

藍籌60隻升，19隻下跌，3隻無升跌。聯想（0992）升10.03%，收報9.76元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌2.49%，收報21.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，7隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.76元，升10.03%；跌幅最大的是商湯（0020）見52周低1.25元，收報1.29元，跌2.27%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入56.1億元，較上日增加22.99%，淨流入金額是11月24日87.26億元後最多。連續第2日流入，累計流入101.72億元。南水北上合計淨流入23.42億元人民幣，終止連續3日流出。

焦點個股

聯想（0992）曾升最多10.37%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為11.58%。高見9.79元，是12月4日10.1元後最高。收市報9.76元，是12月4日後收市新高，當日報9.88元。收報9.76元，升10.03%。

藥明生物（2269）曾升最多5.93%，是11月15日後最大升幅，當日升幅為6.69%。高見32.15元，是12月5日32.25元後最高。收市報30.7元，是12月4日後收市新高，當日報33.15元。收報30.7元，升1.15%

太古（0019）曾升最多17.27%，是2008年10月30日後最大升幅，當日升幅為22.82%。高見59.75元，是8月31日65.35元後最高。收市報59.7元，是8月31日後收市新高，當日報64.7元。收報59.7元，升17.17%。連升2日，累計升9.100001元，對上一次連升2日是11月21日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月1日。

新世界發展（0017）曾升最多5.47%，是10月25日後最大升幅，當日升幅為5.7%。高見11.18元，是12月4日11.54元後最高。收市報11.04元，是12月1日後收市新高，當日報11.1元。收報11.04元，升4.15%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.67%，是11月20日後最大升幅，當日升幅為1.92%。高見16600.36點，是12月5日16606.54點後最高。收市報16463.26點，是12月4日後收市新高，當日報16646.05點。

科指曾升最多2.58%，是11月20日後最大升幅，當日升幅為2.58%。高見3777.56點，是12月4日3842.68點後最高。收市報3747.58點，是12月4日後收市新高，當日報3759.72點。

國指曾升最多1.81%，是11月21日後最大升幅，當日升幅為1.86%。高見5711.13點，是12月4日5806.74點後最高。收市報5663.92點，是12月4日後收市新高，當日報5703.33點。

午後消息股表現

蔚來（9866）據報計劃剝離電池生產公司。收報59.2元，升4.87%。

高盛恢復新世界（0017）「沽售」評級 目標價13.1元。收報11.04元，升4.15%。

復星（0656）據報擬售德企「愛孚迪」 估值16億美元。收報4.37元，升2.58%。

匯證：明年PC增長將成聯想引擎 聯想（0992）曾彈10%。收報9.76元，升10.03%。

大摩：太古（0019）回購利好 估值具吸引力 太古曾升17%。收報59.7元，升17.17%。

王傳福提議比亞迪（1211）斥2億元回購 早市曾升逾3%。收報213.2元，升2.6%。

遠東宏信（3360）擬實物分派特別息 每持27股獲派1股宏信建發（9930）。遠東宏信收報5.91元，升0.34%。宏信建發（9930）收報3.63元，升2.25%。

今早及隔晚消息股表現

太古（0019）在未來一年半斥資60億元進行回購，獲美銀上調至「買入」 曾升15%。收報59.7元，升17.17%。

藥明生物（2269）：回購最多6億美元股份。收報30.7元，升1.15%。

德康農牧（2419）上市，定價36.95元。收報37.5元，升1.49%。

德康農牧上市，繼K Cash（2483）發紅色警示貨源歸邊。平上市高位1.8元，收報1.72元，跌3.91%。

旭日企業（0393）周一、二出資逾3.63億掃入建行、工行。收報0.83元，升1.22%。

中國恒大（3333）收到子公司恒大物業（6666）21.4億元人幣追討通知。恒大收報0.243元，跌4.71%。恒大物業（6666）收報0.45元，無升跌。

明源雲（0909）：不悉股價波動原因業務營運維持正常，今斥200萬元回購。收報2.83元，升4.04%。

美國金沙（1928）擬斥資最多19.5億元增持金沙中國。收報21元，升3.96%。

小米（1810）今斥4700萬回購320萬股。收報14.88元，升0.68%。

商湯（0020）再發公告澄清，稱4項指控並無依據。見52周低1.25元，收報1.29元，跌2.27%。

新創建（0659）獲豁免維持25%最低公眾持股量半年。收報6.78元，跌1.74%。

廣汽集團（2238）上月汽車銷量升19%。見52周低3.44元，收報3.5元，升1.16%。

蔚來（9866）第三季虧損擴大，從江淮汽車收購總值32億人幣生產設備。收報59.2元，升4.87%。

澳博（0880）委任葉思明為財務總監，卓河祓任澳娛綜合首席營運總監。見52周低2.24元，收報2.31元，升2.21%。

港鐵（0066）商場推「聖誕即抽即中獎」，送總值逾200萬元聖誕禮物。見52周低27.1元，收報28.15元，升2.36%。

GIC增持中國中免（1880）至5.02%。創上市新低，見78.35元，收報79.8元，升0.31%。

傳名創優品（9896）遭高層減持收市股價跌14%，公司：三名管理層計劃買股。收報40.6元，升2.01%。

龍湖（0960）據報擬發行最多12億元人幣中債增進擔保債券。收報12.74元，跌0.93%。

國泰（0293）取消即日至明年3月底往返特拉維夫航班。收報7.82元，升0.26%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見2.13元，收報2.1元，升0.48%；安碩印度（2836）創上市新高，見37.22元，收報37.08元，跌0.05%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見1900元，收報1898元，升1.44%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1092.5元，收報1092.5元，升0.05%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.42元，收報10.42元，升1.07%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見18.79元，收報18.09元，升5.36%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見13.48元，收報13.31元，升3.18%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見17.79元，收報17.64元，升5.13%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1100.6元，收報1100.6元，升0.06%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見110.2元，收報110.2元，升0.18%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見4.766元，收報4.75元，升0.55%；升輝清潔（2521）創上市新高，見0.37元，收報0.34元，升3.03%；國鴻氫能（9663）創上市新高，見20元，收報16.6元，跌16.16%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.21元，收報0.21元，升2.94%；陽光紙業（2002）創52周高，見2.98元，收報2.98元，升1.02%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.92元，收報0.92元，無升跌；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.495元，收報0.495元，升4.21%；國美金融科技（0628）創52周高，見0.33元，收報0.32元，無升跌；海通國際（0665）創52周高，見1.51元，收報1.49元，跌0.67%；森美控股（0756）創52周高，見0.13元，收報0.11元，跌11.29%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見4.92元，收報4.83元，升4.32%；劍虹集團控股（1557）創52周高，見0.94元，收報0.86元，跌8.51%。

破底股方面

45隻股份創上市新低，其中十隻包括，SOHO中國（0410）低見0.74元，收報0.77元，升2.67%；中國科培（1890）低見1.29元，收報1.32元，升1.54%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.52元，收報0.53元，跌5.36%；九毛九（9922）低見6.78元，收報6.9元，跌0.72%；九龍倉置業（1997）低見23.7元，收報25元，升4.17%；微博－ＳＷ（9898）低見73.05元，收報73.6元，跌0.54%；協鑫新能源（0451）低見0.355元，收報0.365元，升1.39%；智富資源投資（0007）低見0.058元，收報0.068元，升1.49%；冠中地產（0193）低見0.16元，收報0.17元，跌1.73%；元亨燃氣（0332）低見0.048元，收報0.05元，跌9.09%。

144隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.36元，收報2.4元，升0.84%；新城悅（1755）低見3.4元，收報3.48元，升1.75%；綠城服務（2869）低見2.77元，收報2.79元，跌1.76%；華潤萬象（1209）低見26.75元，收報27.05元，升0.37%；中國動向（3818）低見0.24元，收報0.24元，跌0.83%；粤海置地（0124）低見0.58元，收報0.58元，無升跌；光大證券（6178）低見5.1元，收報5.25元，升1.94%；澳博（0880）低見2.24元，收報2.31元，升2.21%；信德（0242）低見1元，收報1.02元，無升跌；廣汽集團（2238）低見3.44元，收報3.5元，升1.16%。

異動股

上升異動股，包括，亞洲果業（0073）平上市低位0.015元，收報0.04元，升150%；福晟國際（0627）收報0.95元，升41.79%；艾碩控股（8341）收報0.229元，升38.79%；百德國際（2668）收報0.138元，升30.19%；升華蘭德（8106）收報0.065元，升30%；雋泰控股（0630）收報0.055元，升27.91%；藥師幫（9885）收報25元，升25%；樂享集團（6988）收報0.28元，升23.89%；大成生化科技（0809）收報0.073元，升23.73%；恆偉集團控股（8219）收報0.35元，升22.81%。

下跌異動股，包括，微創醫療（0853）見52周低8.63元，收報8.68元，跌24.91%；創輝珠寶（8537）平上市低位0.026元，收報0.027元，跌22.86%；快餐帝國（1843）收報0.21元，跌19.23%；當代置業（1107）收報0.047元，跌18.97%；脈資資源（8186）收報1.61元，跌18.27%；北海康成－Ｂ（1228）創上市新低，見0.81元，收報0.81元，跌18.18%；璋利國際（1693）收報0.033元，跌17.5%；國鴻氫能（9663）創上市新高，見20元，收報16.6元，跌16.16%；南旋控股（1982）收報0.495元，跌16.1%；錦藝集團控股（0565）收報0.255元，跌15%。

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