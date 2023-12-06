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證監會：HongKongDAO及BitCuped涉及懷疑虛擬資產相關欺詐行為

證監會宣布，就懷疑虛擬資產相關欺詐行為告誡公眾，涉事的實體分別以「香港數字研究院」或「HongKongDAO」以及「BitCuped」名稱運作。香港數字研究院或HongKongDAO及BitCuped分別於11月24日及11月10日被列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單。

警務處已應證監會的要求，採取行動封鎖HongKongDAO及BitCuped的網站。證監會亦向相關網站營運商發出終止及停止函，要求該等網站停止為HongKongDAO所發行的某代幣提供購買服務。

HongKongDAO已發行「HKD或「HongKongDAO」（HKD代幣）代幣，可在HongKongDAO的網站上購買。證監會指出，懷疑HongKongDA透過網上渠道散布有關本身及其業務的虛假及具誤導性的資料，其中一篇文章指HongKongDAO「2022年7月向證監會申請牌照以進行受規管活動」、「於2021年3月取得第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的牌照，因此可自2020年7月31日起從事相關的受規管活動」；以及「正在競投香港數字貨幣交易所牌照」，上述聲稱全部皆與事實不符，或造成虛假及具誤導性的印象，令人誤以為HongKongDAO的服務及業務已領牌照並屬合法，藉此誘使他人購買或認購HKD代幣。

此外，證監會指HongKongDAO似乎營運至少兩個Telegram群組，包括成員超過10,000人的中文群組及成員超過1,700人的英文群組。HongKongDAO群組中似乎吹捧HKD代幣據稱的「市價」及未來市值會上升，誘使投資者購買HKD代幣。

證監會注意到BitCuped在其網站上聲稱「Laura Cha」及「Nicolas Aguzin」分別擔任BitCuped的主席和行政總裁，兩人實際上與BitCuped並無關聯。Laura Cha（史美倫）及Nicholas Aguzin（歐冠昇）分別為港交所（0388）主席及執行董事兼行政總裁。

證監會表示，網上投資騙局可能涉及任何類型的資產和透過多種渠道進行，一旦受騙或會蒙受重大損失。證監會再次告誡公眾，提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見，以免被非投資專業人士誘使進行投資。投資者在作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行為。

 

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