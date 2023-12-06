報告包含兩項調查結果，其中一項調查訪問逾1200名，來自包括香港、倫敦、紐約和新加坡等，共11個主要國際中心的金融專業人士，以及就160萬份領英（LinkedIn）線上履歷作統計和分析。調查指出，分別有91%及93%受訪者認為，人口結構變化及行業吸引力減退，為導致人才短缺原因。

線上履歷的分析發現，香港金融專才於客戶服務的技能供應年均增長率為26%，而軟件工程（25%）、機器學習（20%）、電腦程式設計（19%）及財務諮詢（17%）等方面的技能供應年均增長率，全部均高於其他國際金融中心的平均水平。

金融學院行政總裁兼香港貨幣及金融研究中心執行主任馮殷諾表示，香港人才屬豐富，目前特許金融分析師（CFA）共有6500個，為全亞洲最多；香港會計師及律師，亦分別有4.7萬個及1.4萬個。馮殷諾提到，金融科技以及環境、社會和公司治理（ESG）均為為新穎的發展領域，香港應擴充這兩方面的人才。

其中，有受訪的人力資源領袖認為，香港若要於未來吸引和留住人才，需要健全法律和監管環境、配套完善的社會基礎設施、優越的地理位置和與全球的聯繫；另外，有人力資源領袖亦提到，全球的金融專才於決定工作地點時，主要考慮的因素包括薪酬、生活質素、企業文化和聲譽，以及升遷前景。

其他報道

全日沽空金額減22% 盈富沽空減34%

環聯：第三季信用卡應繳結欠按年增15.9% 反映消費開支增長

證監會：HongKongDAO及BitCuped涉及懷疑虛擬資產相關欺詐行為

香港寬頻推「N mobile」針對喜愛旅行生活顧客群

恒指升135點 成交減16% 不足千億 北水流入增22% 南水轉流入

新世界股價一度反彈半成 消息指鄭家純增持

維港投資參投英國初創Xampla與2M集團合作 提供可堆肥塑膠替代品

李家超：超過18萬人透過人才計劃申請來港 7萬人已移居至香港

蔚來據報計劃剝離電池生產公司

大摩：基金續沽中國股 歐資流出未見減緩跡象

高盛恢復新世界「沽售」評級 目標價13.1元

復星據報擬售德企「愛孚迪」 估值16億美元

匯證：明年PC增長將成聯想引擎 聯想曾彈10%

亞馬遜大削平價服裝賣家佣金 與Shein打價格戰

大摩：太古回購利好 估值具吸引力 太古曾升17%

調查：僅46%港人感財務狀況良好 中國及新加坡人對未來半年前景最樂觀

王傳福提議比亞迪斥2億元回購 早市曾升逾3%

王健林再向儒意售萬達投資51%股權 失萬達電影控股權

yuu推聖誕推廣活動 會員可贏取4億yuu積分及現金禮券等禮物

【有片：埋身擊】日股反彈 料後市高位整固

半日沽空金額減27% 盈富沽空減54%

遠東宏信擬實物分派特別息 每持27股獲派1股宏信建發

1個月Hibor高於12個月期 聯儲局減息時曾出現

科技園公司：寧德時代將來港設國際總部 於科學園建研發中心