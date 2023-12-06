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報告：全球金融中心於人才方面均面對挑戰

金管局旗下金融學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心，發表「推動金融服務人才發展：全球新趨勢及其對香港的影響」報告。調查顯示，全球金融中心於吸引和留住人才均面對類似的挑戰，包括勞動人口下降、員工對工作期望的轉變，以及僱主對技能要求的改變。

報告包含兩項調查結果，其中一項調查訪問逾1200名，來自包括香港、倫敦、紐約和新加坡等，共11個主要國際中心的金融專業人士，以及就160萬份領英（LinkedIn）線上履歷作統計和分析。調查指出，分別有91%及93%受訪者認為，人口結構變化及行業吸引力減退，為導致人才短缺原因。

線上履歷的分析發現，香港金融專才於客戶服務的技能供應年均增長率為26%，而軟件工程（25%）、機器學習（20%）、電腦程式設計（19%）及財務諮詢（17%）等方面的技能供應年均增長率，全部均高於其他國際金融中心的平均水平。

金融學院行政總裁兼香港貨幣及金融研究中心執行主任馮殷諾表示，香港人才屬豐富，目前特許金融分析師（CFA）共有6500個，為全亞洲最多；香港會計師及律師，亦分別有4.7萬個及1.4萬個。馮殷諾提到，金融科技以及環境、社會和公司治理（ESG）均為為新穎的發展領域，香港應擴充這兩方面的人才。

其中，有受訪的人力資源領袖認為，香港若要於未來吸引和留住人才，需要健全法律和監管環境、配套完善的社會基礎設施、優越的地理位置和與全球的聯繫；另外，有人力資源領袖亦提到，全球的金融專才於決定工作地點時，主要考慮的因素包括薪酬、生活質素、企業文化和聲譽，以及升遷前景。

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