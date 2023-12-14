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IWG深圳南山區新Regus中心今起開幕 擴大大灣區網絡

共享工作空間營運商IWG今天宣布，位於深圳粵美特（IMT）大廈的新Regus中心正式開幕。IMT大廈位於深圳南山區，地理位置優越，鄰近內地主要科技公司和前海深港合作區，是重要的科技合作樞紐。

位於IMT大廈的Regus將為各個客戶提供度身訂造的混合工作解決方案，包括180個工作站、兩間會議室、一間商務休息室、一個服務台，以及為配合業務規模增減而設的搬遷服務。

IWG香港及大灣區董事總經理張知予表示，很高興在IMT大廈增設Regus中心，擴張大灣區業務。IWG致力於提供符合香港和內地政府發展規劃的工作解決方案，同時加強香港與大灣區的協同效應，推動更靈活的工作安排。

IWG透過和扎根深圳的全球頂尖諮詢公司環達商務合作落戶IMT大廈，使用高新南站和深圳高新科技園區巴士站，員工可以在不到20分鐘內從深圳灣口岸到達位於IMT大廈的Regus。

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