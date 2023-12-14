另外根據協議，雙方亦會展開恆常的人才交流計劃，互派資深工程師擔任講者，透過線上或進行實地調研等方式互動，去推動專業技術培訓，提升兩地電力工程人員的技術水平。同時亦會一起合作分析業界常見的難題和個案，嘗試研究及制定技術和解決方案，攜手探索更多機遇。

框架協議的簽署儀式在港燈總部舉行，由港燈董事總經理鄭祖瀛和國家電網南瑞集團董事長山社武共同簽訂。鄭祖瀛表示：「港燈十分高興和南瑞合作。南瑞在內地及海外擁有高端技術以及豐富的實踐經驗。我深信透過雙方合作交流，一定能夠發揮優勢，協助港燈全面強化電網，進一步提升供電可靠性，配合香港社會發展的用電需求，同時亦為未來由內地輸入零碳能源，及早做好規劃。」。

山社武則指出：「作為國家電網直屬科研產業單位，南瑞一直致力透過具有國際領先水準的技術及產品，為業界提供不同的項目以提升業務水平。我們期待與港燈緊密合作，進一步提升港燈電力供應的安全、可靠和穩定。通過一起推動兩地人才及技術交流，將可以共同促進兩間公司的發展。」。港府環境及生態局局長謝展寰也有出席儀式。

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