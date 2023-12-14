香港貿易發展局預期2024年香港出口將增長4%至6%。截至今年10月，本港出口收縮達11%，而明年出口有望呈現溫和復蘇勢頭，明年下半年或出現明顯增幅。
香港貿發局首席經濟師趙永礎稱，今年第四季，香港貿發局出口指數下跌5.5點至35.0，表現出口商短期內對市場持謹慎態度。六個主要行業中，四個行業出口商信心指數下跌，前景較佳的是機械業，指數上升0.9至40.3，而玩具業最為悲觀，信心指數下跌12.8點至29.4。此外，第四季各主要出口市場的信心指數依然低於50。出口商最看好印度及台灣市場，對歐盟及美國的信心較弱。展望2024年，逾半數受訪出口商表示首先會做好現金流管理，同時加強營銷，「主動出擊」。
香港貿發局研究總監范婉兒稱，盡管許多制約2023年出口表現的因素如地緣政治局勢持續緊張，外需疲弱及海外經濟放緩或衰退將持續至2024年，但對明年出口持樂觀態度。主要原因是占本港總出口逾七成的電子業將受惠於消費者和企業對人工智能產品的強勁需求，帶動2024年本港出口增長。
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