香港貿發局首席經濟師趙永礎稱，今年第四季，香港貿發局出口指數下跌5.5點至35.0，表現出口商短期內對市場持謹慎態度。六個主要行業中，四個行業出口商信心指數下跌，前景較佳的是機械業，指數上升0.9至40.3，而玩具業最為悲觀，信心指數下跌12.8點至29.4。此外，第四季各主要出口市場的信心指數依然低於50。出口商最看好印度及台灣市場，對歐盟及美國的信心較弱。展望2024年，逾半數受訪出口商表示首先會做好現金流管理，同時加強營銷，「主動出擊」。

香港貿發局研究總監范婉兒稱，盡管許多制約2023年出口表現的因素如地緣政治局勢持續緊張，外需疲弱及海外經濟放緩或衰退將持續至2024年，但對明年出口持樂觀態度。主要原因是占本港總出口逾七成的電子業將受惠於消費者和企業對人工智能產品的強勁需求，帶動2024年本港出口增長。

其他報道

港燈與國家電網南瑞簽合作框架協議 研引入內地零碳能源

IWG深圳南山區新Regus中心今起開幕 擴大大灣區網絡

多想雲與上海聿正組合營 出資4700萬人幣

美法院判陽光油砂需付非延期票據持有人約1.54億元本息

東亞料美國明年6月起每季減息0.25厘

北京首置首期比例降至三成

【羅仕揚專欄】誰抹黑了我的評級展望？

東瀛遊派特別息每股0.07元

匯豐維持長建等「買入」評級 料受惠潛在購併及股息升 全線公用股造好

內地網絡安全公司永信至誠明年將落戶香港 料港需求迫切

全日沽空金額增3% 比率4個月低 騰訊沽空最多

拼多多旗下Temu與對手Shein再掀訴訟戰

恒指收市升173點 成交破千億 北水流出近百億 創科升9%

渣打銀行：港元最優惠貸款利率維持不變

中銀香港維持最優惠利率不變

人行下周三在港招標發行六個月50億人民幣央票

網龍昨完成分拆海外教育在美上市 CFO：未來續發展課堂即服務

理想汽車：累計交付60萬輛汽車

老虎證券：於香港推出美國國債交易服務 可T+0成交T+1本息到帳

東方甄選俞敏洪親發視頻平息「小作文」風波 股價暫升5%

大摩予新世界「低配」評級 負債比率仍高

大摩料明年中國固產投及社融增長續放緩 看好高息內銀跑贏大市

恒生維持最優惠利率不變

碧桂園、永輝接連退場珠海萬達商管