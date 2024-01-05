根據港交所《證券披露權益》網頁顯示，私募基金投資者TPG China Media, L.P.申報，已經於1月4日在場外，以每股0.0083元，全數沽清手上逾3.8億股的鳳凰衛視（2008）股份，相當於該股7.62%股權。完成減持後，TPG一方便再沒有鳳凰衛視持股。按前述價錢計算，TPG一方約可以套現315萬元。
資料顯示，TPG早於去年3月起，及到10月份，從持股最高峰時的9.17%起，已先後兩次減持鳳凰術衛視份，其前後三次減持行動，共套現近1013.82萬元。TPG最新出讓鳳凰衛視造價每股0.0083元，則較鳳凰衛視昨日出貨時收市價0.25元，大折讓96.68%。
另一申報披露又顯示，謝亞芳早於12月29日以TPG出讓股份的同一作價，購入與TPG持貨數目相同的股份。謝亞芳則與鳳衛前中文台主播同名同姓。
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