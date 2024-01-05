文章日期：2024年1月5日 19:27
高鵬礦業（2212）以每股配售價0.205元配售最多約1.76億股新股予不少於6名獨立第三方，集資最多約3599萬元，並與配售代理建泉融資訂配售協議。
每股配售價比今天收市價每股0.25元折讓約18%，新股佔擴大股本約16.7%。該集團擬將集資所得約2464萬元用於擴大及開發一朵岩項目設施，以擴大生產規模及約1056萬元用作一般營運資金。
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