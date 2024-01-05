馮德倫特別邀請電影美術及服裝指導張世宏與張蚊參與製作， 作為導演的馮德倫親力親為，在現場細心指導各人參與幕前拍攝的E lite，比一般電影拍攝花上更多時間完成每一個鏡頭。 朱千雪形容馮德倫對各項細節精益求精， 曾在匯豐工作過的朱千雪表示自己對品牌有情意結，對於今次能為匯豐拍攝廣告，感覺非常奇妙。

至於全面升級的「匯豐卓越理財尊尚」除加強金融及投資服務外，亦 帶來一連串餐飲、旅遊禮遇及醫療禮賓服務。現時晉身成為「匯豐卓 越理財尊尚」客戶，更可獲價值高達8.33萬元的迎新獎賞。

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