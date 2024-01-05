文章日期：2024年1月5日 20:02
匯豐全面升級「匯豐卓越理財尊尚」，更破天荒邀請馮德倫為「匯豐卓越理財尊尚」執導廣告，為馮德倫首次親自執導及演出廣告，並夥拍包括朱千雪、傅家俊、王令塵、鄧愛嘉及周世耀演出廣告。
馮德倫特別邀請電影美術及服裝指導張世宏與張蚊參與製作，作為導演的馮德倫親力親為，在現場細心指導各人參與幕前拍攝的Elite，比一般電影拍攝花上更多時間完成每一個鏡頭。朱千雪形容馮德倫對各項細節精益求精，曾在匯豐工作過的朱千雪表示自己對品牌有情意結，對於今次能為匯豐拍攝廣告，感覺非常奇妙。
至於全面升級的「匯豐卓越理財尊尚」除加強金融及投資服務外，亦帶來一連串餐飲、旅遊禮遇及醫療禮賓服務。現時晉身成為「匯豐卓越理財尊尚」客戶，更可獲價值高達8.33萬元的迎新獎賞。
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