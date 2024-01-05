moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

馮德倫為「匯豐卓越理財尊尚」執導廣告

匯豐全面升級「匯豐卓越理財尊尚」，更破天荒邀請馮德倫為「匯豐卓越理財尊尚」執導廣告，為馮德倫首次親自執導及演出廣告，並夥拍包括朱千雪、傅家俊、王令塵、鄧愛嘉及周世耀演出廣告。

馮德倫特別邀請電影美術及服裝指導張世宏與張蚊參與製作，作為導演的馮德倫親力親為，在現場細心指導各人參與幕前拍攝的Elite，比一般電影拍攝花上更多時間完成每一個鏡頭。朱千雪形容馮德倫對各項細節精益求精，曾在匯豐工作過的朱千雪表示自己對品牌有情意結，對於今次能為匯豐拍攝廣告，感覺非常奇妙。

至於全面升級的「匯豐卓越理財尊尚」除加強金融及投資服務外，亦帶來一連串餐飲、旅遊禮遇及醫療禮賓服務。現時晉身成為「匯豐卓越理財尊尚」客戶，更可獲價值高達8.33萬元的迎新獎賞。

其他報道

金蝶國際料去年虧損收窄至最多2.5億元

高鵬礦業折讓18%配股集資最多3599萬元

廣汽去年12月新能源車銷量按年升五成 全年升近八成

龍皇集團訂戰略合作賣機器人

有線否認裁員：因應業務轉型 解散電訊業務直接營銷團隊

裕承科金大股東左右手交易 顯示新接貨公司鄭志剛間接持股七成

有線寬頻據報裁員60人 解散電訊業務銷售團隊

中國海外去年合約物業銷售額升5.1%

TPG沽清鳳凰衛視7.62%持股套現315萬

保利置業去年銷售額升7%

融創中國去年銷售額跌近50%

強積金去年回報平均升3.5% ⼈均賺8171元

高盛：港銀於港商地風險敞口稍高 下調部分港銀目標價

匯豐下調小鵬美港股目標價 維持「買入」評級

36歲王思聰於三亞酒店舉辦豪華生日派對 多位百萬女網紅相伴

中國利郎去年第四季零售額升35%

全日沽空金額增6% 比率降至17% 盈富沽空增29% 比率增至88%

摩通下調百勝中國評級 剔出首選股名單 列入負面觀察

美債息創兩周高 科指見兩周低 恒指收市跌110點 全周跌3%

高盛給予安踏「買入」評級 目標價116元

銀娛派一個月酌情花紅

大摩料港住宅樓價跌10% 調高信置及九龍倉置業至「增持」

匯證對港股維持「中性」立場 恒指目標降至19300點

路透社：中證監非正式地要求 機構優先發行股票型基金

 