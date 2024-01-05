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新世界回購近1.6億元債券

新世界發展（0017）在完成出售新創建（0659）60.85%股權套現，並於去年12月20日完成派特別息當日起，直至今年1月3日期間，出資回購本金額2043.1萬美元（約逾1.59億港元）的永續債及部份遠期有擔保遠期票據，藉此減少利息支出，及提振每股盈利，並且可將折扣回購債券的盈利予以確認，及降低負債率。

根據新世界的公告，是次其以769美元至794美元，回購每1000美元的2029年到期而年息4.125厘的2029年到期有擔保票據，折扣率介乎20.6%至23.1%，回購的票據本金額達1020.1萬美元，佔發行本金額的1.07%，完成回購後，尚餘近7.18億美元待償還。

至於在回購2030年到期的有擔保遠期票據方面，其以762美元至782美元，回購每1000美元本金額的息4.5厘的票據，涉資923萬美元，折扣率介乎21.8%至23.8%，回購部份佔發行本金額1.54%，之後尚餘近4.43億美元待償還。

較高息年息達5.25厘並於2020年發行的有擔保優先永續資本證券方面，該集團購以706美元回購每1000美元本金額的證券，折扣率高達29.4%，回購到的證券總值100萬美元本金，相當於發行總額0.1%，餘下9.99億美元本金額待償還。

按照該集團回購的債券本金額作初步作年度化計算，約每年省下88.86萬美元（約694.31萬港元）利息支出，所賺得的折扣最多達459.21萬美元（3586.95萬港元）。

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