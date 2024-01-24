香港證券及期貨專業總會關注行業部主任黃海樂指出，於該會曾於專業持續培訓課程（CPT）舉行實時調查，其中有會員表示若推「打風開市」，將對其網絡安全的系統要求提升許多，而優化其系統的投入成本將以百萬元計，惟現時港股市况淡靜，表示「唔蝕錢已經好」，若要投放數百萬元提升，料將有許多中小型券商會打堂退鼓，退出證券業市場。他亦提到，由2022年至2023年，於港交所（0388）內擁交易權的券商數目已減少兩成。
銀行公會早前表示將研究以電子支票取代實體支票，黃海樂表示，根據金管局數據顯示，其電子支票使用比率一直不顯著，顯示大部分市民習慣使用實體支票，他亦提到有銀行甚至於11月取消電子支票服務，指出「連銀行業界對電子支票的適用性及廣泛性存疑」。
黃海樂認為電子支票使用形式需改善，指該會亦有嘗試使用電子支票，但其過程復雜，認為若金管局推電子支票，有很大的優化空間。
黃海樂提到，該會曾於向立法會財經事務委員會發公開信表示，建議「打風開市」方案推出後12至18個月進行階段性落實，其原因在於假設若券商願意出資優化其系統，於購買設備、測試及正式執行已大概花6至7個月的時間。
港交所於去年11月30日就「打風開市」展開諮詢，諮詢期直至1月26日完結。香港證券及期貨專業總會今舉行記者會指，對於是次對倉卒而不全面諮詢，予以保留。
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