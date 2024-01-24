她又指出，澳娛綜合未來將推出針對不同年齡群的人工智能培訓課程，啟發科創興趣。據澳門媒體報道指，武術主題體驗館利用VR虛擬實境等技術設置 7個關卡，用於傳承宣揚中華武術傳統，並有澳門武術介紹展區展示運動員表演，以推廣澳門「體育之城」的魅力；AI主題則設有創造機械人、控制無人機和與人工智能對弈象棋等培訓，以加強推動本地旅遊+研學的融合發展。

澳博今日股價收報2.34元，升4.46%。

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