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澳博上葡京開設武術和AI主題體驗館

澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合的綜合渡假村上葡京，繼在較早前用作電視廣播（0511）旗下無線電視舉辦萬千星輝頒獎禮2024，並且將舉行張天賦演唱會，宣布新開設武術和AI 兩個主題體驗館。集團主席兼澳娛綜合常務董事何超鳳稱，澳娛積極通過開展主題遊樂設施配合渡假村效應，豐富澳門旅遊內涵，希望寓教學於遊戲，培養年輕一代對科技的興趣，並助力推動研學旅遊為行業注入新動力。

她又指出，澳娛綜合未來將推出針對不同年齡群的人工智能培訓課程，啟發科創興趣。據澳門媒體報道指，武術主題體驗館利用VR虛擬實境等技術設置 7個關卡，用於傳承宣揚中華武術傳統，並有澳門武術介紹展區展示運動員表演，以推廣澳門「體育之城」的魅力；AI主題則設有創造機械人、控制無人機和與人工智能對弈象棋等培訓，以加強推動本地旅遊+研學的融合發展。 

澳博今日股價收報2.34元，升4.46%。

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