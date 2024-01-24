國泰航空（0293）公布，去年12月載客177.95萬人次，按年升1.2倍，月內收入乘客千米數按年上升89.3%。乘客運載率下跌2個百分點至81.2%，而可用座位千米數則按年增加94%。
貨運量方面，12月運載12.84萬公噸貨物，按年增加20.7%。月內貨物收入噸千米數按年增加14.1%，運載率下跌6.5個百分點至60.8%，而可用貨物噸千米數則按年增加 26.3%。
按2023年全年計，載客人次約1799萬，按年增541.5%，回復至疫前51%水平。可用座位千米上升326.8%，而收入乘客千米數則上升396.8%。國泰表示，連同香港快運，去年載客人次突破2000萬。
去年全年載貨量138萬公噸，較2022年增加19.6%，可用貨物噸千米數增加59.7%，而貨物收入噸千米數則上升40.3%。
國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，農曆新年來臨，是出門度歲或遠行探親的高峰期，因此公司預料1月下旬至農曆新年完結前的需求將持續強勁。此外，國泰將於6月恢復廣受歡迎的巴塞隆納航班。
貨運方面，歐美的電子商貿活動保持強勁，加上農曆新年帶動本地銷售，國預計貨運需求自1月下旬起將會穩步上揚。
其他報道
惠譽料香港政府預算中期回復平衡支持目前評級 全年美息累降3次
人行：去年逾23萬億存量房貸利率下調 每年減借款人利息支出1700億
恒指收市升545點 兩日累升938點 國指創半年最大升幅 北水轉流入
蘋果董事會據報向庫克施壓 要求提供Apple Car交付計劃 否則取消做車
HashKey Capital伙富時羅素發布虛擬資產三大指數
【有片：埋身擊】比特幣以太幣處於回吐階段 料可重展下一階段升勢