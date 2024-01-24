貨運量方面，12月運載12.84萬公噸貨物，按年增加20.7%。月內貨物收入噸千米數按年增加14.1%，運載率下跌6.5個百分點至60.8%，而可用貨物噸千米數則按年增加 26.3%。

按2023年全年計，載客人次約1799萬，按年增541.5%，回復至疫前51%水平。可用座位千米上升326.8%，而收入乘客千米數則上升396.8%。國泰表示，連同香港快運，去年載客人次突破2000萬。

去年全年載貨量138萬公噸，較2022年增加19.6%，可用貨物噸千米數增加59.7%，而貨物收入噸千米數則上升40.3%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，農曆新年來臨，是出門度歲或遠行探親的高峰期，因此公司預料1月下旬至農曆新年完結前的需求將持續強勁。此外，國泰將於6月恢復廣受歡迎的巴塞隆納航班。

貨運方面，歐美的電子商貿活動保持強勁，加上農曆新年帶動本地銷售，國預計貨運需求自1月下旬起將會穩步上揚。

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