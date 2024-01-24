澳門金融管理局主席陳守信出席澳門中央證券託管結算一人有限公司(MCSD)成立2周年活動上致辭指，現時在MCSD託管的各類債務證券規模已接近950億等值澳門元，當中包括國家財政部第三次來澳發行的5年期國債，以及廣東省政府第3次來澳發行的地方政府債券。至今有超過100家機構於MCSD開立參與人帳戶，當中包括34家本地機構及67家外地機構。
該局行政管理委員會委員劉杏娟表示，今年當地希望擴闊債券市場，對接國際中央證券託管機構，帶動更多投資者、發行主體到本澳市場發債和投資，澳門亦會做好準備，繼續優化中央結算系統，提供對標國際通行標準，創造便利條件，向境外機構推廣當地的債券市場。當地亦會與內地繼續溝通，希望內地繼續在當地發行國債。
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