moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

澳門中央證券託管950億等值澳門元債券 爭取國債在當地發行

澳門金融管理局主席陳守信出席澳門中央證券託管結算一人有限公司(MCSD)成立2周年活動上致辭指，現時在MCSD託管的各類債務證券規模已接近950億等值澳門元，當中包括國家財政部第三次來澳發行的5年期國債，以及廣東省政府第3次來澳發行的地方政府債券。至今有超過100家機構於MCSD開立參與人帳戶，當中包括34家本地機構及67家外地機構。

該局行政管理委員會委員劉杏娟表示，今年當地希望擴闊債券市場，對接國際中央證券託管機構，帶動更多投資者、發行主體到本澳市場發債和投資，澳門亦會做好準備，繼續優化中央結算系統，提供對標國際通行標準，創造便利條件，向境外機構推廣當地的債券市場。當地亦會與內地繼續溝通，希望內地繼續在當地發行國債。

其他報道

國泰去年12月客量增1.2倍 全年客量回復至疫前51%水平

澳博上葡京開設武術和AI主題體驗館

香港證券及期貨專業總會：「打風開市」優化系統成本數以百萬計 料有券商打堂退鼓

陳茂波：無意取消股票印花稅 人行伙金管局推6措施非為救市

中國生物製藥過去逾3個月出資2.34億購7840萬股

財經花生丨匯豐香港私人銀行利是封禮盒有價有市

惠譽料香港政府預算中期回復平衡支持目前評級 全年美息累降3次

南早：馬雲已取代軟銀成為阿里最大股東

人行：去年逾23萬億存量房貸利率下調 每年減借款人利息支出1700億

搶人才︱孫玉菡：去年9萬名人才經不同計劃抵港

鄺肖卿斥2957萬增持新地

【久利生專欄】港交所最新目標價「三百蚊」

全日沽空金額減2% 盈富沽空減34%

渣打韋浩思：對今年經濟發展感到非常正面 料美國經濟將軟著陸

恒指收市升545點 兩日累升938點 國指創半年最大升幅 北水轉流入

潘功勝：完善經營性物業貸款政策　將於今日或明日發布

中國外管局局長朱鶴新：強化香港離岸人民幣市場樞紐功能

蘋果董事會據報向庫克施壓 要求提供Apple Car交付計劃 否則取消做車

人行行長：將於2月5日降準0.5個百分點 提供1萬億流動性

惠譽：料今年中央政府財政政策更積極 內地評級有下調壓力

滬深三大指數午後回勇 滬指重上2800點

HashKey Capital伙富時羅素發布虛擬資產三大指數

中證監：建設以投資者為本市場 無合理回報就不是合格上市公司