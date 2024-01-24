澳門金融管理局主席陳守信出席澳門中央證券託管結算一人有限公司(MCSD)成立2周年活動上致辭指，現時在MCSD託管的各類債務證券規模已接近950億等值澳門元，當中包括國家財政部第三次來澳發行的5年期國債，以及廣東省政府第3次來澳發行的地方政府債券。至今有超過100家機構於MCSD開立參與人帳戶，當中包括34家本地機構及67家外地機構。