荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）表示，在美國施壓下，最先進的極紫外光微影設備（EUV）設備從未對華出口，如今深紫外光（DUV）光刻機這種較次級的設備也面臨出口限制，預計新出口限制將影響15%的內地銷售。
ASML公布去年業績，第四季訂單金額按季增長超過2.5倍，達到91.9億歐元（約781億港元），遠超分析師預期的36億歐元，單是最先進的EUV的訂單金額已達56億歐元，反映市場對其最先進的半導體製造設備需求急增，是半導體行業觸底復蘇的訊號。
中國內地去年對ASML的設備需求強勁，第四季來自內地的訂單，相當於ASML總銷售額39%，主要由於內地半導體製造商都想趕在荷蘭收緊出口禁令前取得設備，這有助ASML抵銷全球晶片行業疲軟帶來的負面影響。
ASML指出，在美國施壓下，最先進的EUV設備從未對華出口，如今DUV光刻機這種較次級的設備也面臨出口限制，預計新出口限制將影響15%的內地銷售。
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