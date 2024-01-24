ASML公布去年業績，第四季訂單金額按季增長超過2.5倍，達到91.9億歐元（約781億港元），遠超分析師預期的36億歐元，單是最先進的EUV的訂單金額已達56億歐元，反映市場對其最先進的半導體製造設備需求急增，是半導體行業觸底復蘇的訊號。

中國內地去年對ASML的設備需求強勁，第四季來自內地的訂單，相當於ASML總銷售額39%，主要由於內地半導體製造商都想趕在荷蘭收緊出口禁令前取得設備，這有助ASML抵銷全球晶片行業疲軟帶來的負面影響。

ASML指出，在美國施壓下，最先進的EUV設備從未對華出口，如今DUV光刻機這種較次級的設備也面臨出口限制，預計新出口限制將影響15%的內地銷售。

其他報道

國泰去年12月客量增1.2倍 全年客量回復至疫前51%水平

澳博上葡京開設武術和AI主題體驗館

香港證券及期貨專業總會：「打風開市」優化系統成本數以百萬計 料有券商打堂退鼓

陳茂波：無意取消股票印花稅 人行伙金管局推6措施非為救市

中國生物製藥過去逾3個月出資2.34億購7840萬股

財經花生丨匯豐香港私人銀行利是封禮盒有價有市

惠譽料香港政府預算中期回復平衡支持目前評級 全年美息累降3次

南早：馬雲已取代軟銀成為阿里最大股東

人行：去年逾23萬億存量房貸利率下調 每年減借款人利息支出1700億

搶人才︱孫玉菡：去年9萬名人才經不同計劃抵港

鄺肖卿斥2957萬增持新地

【久利生專欄】港交所最新目標價「三百蚊」

全日沽空金額減2% 盈富沽空減34%

渣打韋浩思：對今年經濟發展感到非常正面 料美國經濟將軟著陸

恒指收市升545點 兩日累升938點 國指創半年最大升幅 北水轉流入

潘功勝：完善經營性物業貸款政策 將於今日或明日發布

中國外管局局長朱鶴新：強化香港離岸人民幣市場樞紐功能

蘋果董事會據報向庫克施壓 要求提供Apple Car交付計劃 否則取消做車

人行行長：將於2月5日降準0.5個百分點 提供1萬億流動性

惠譽：料今年中央政府財政政策更積極 內地評級有下調壓力

滬深三大指數午後回勇 滬指重上2800點

HashKey Capital伙富時羅素發布虛擬資產三大指數

中證監：建設以投資者為本市場 無合理回報就不是合格上市公司