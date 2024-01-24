最終方案與去年底的諮詢文件內容大致相同，機構可跟據客戶個人情况，向客戶介紹產品，若有糾紛仍依照屬地原則處理。

是次投資產品範圍由低至中風險產品，擴大至主要投資大中華區股票，以除高收益債券、單一新興市場股票的低至中高風險基金，證監會投資產品部高級總監李子麒指，目前跨境理財通可銷售約200隻，擴大範圍後，在700隻在港註冊的非高收益債和單一市場基金當中，有90隻大中華區股票基金可維入範圍，其餘有多少在低至中高風險，則視乎個別銀行和券商如何評定基金的風險評級。

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