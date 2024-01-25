渣打發表報告，雖然美元兌人民幣的利差收窄、資本外流減少，有助緩解人民幣貶值壓力，不過人民幣匯率農曆新年後將面臨新壓力，包括出境旅遊增加收窄經常賬順差、經濟增長保持低位、缺乏強力刺激措施等。加上支付股息的季節性需求，渣打將今年第一季末人民幣預期下調500點子（1元等於1萬點子）至7.2，第二季末下調1000點子至7.3，不過維持在第三季末回升至7.15，以及年底升至7算的預期不變。
渣打預期，今年2024年股息支付金額為990億美元，或與2023年持平，主要在第二季開始，並在第三季達到高峰，不過預期人民幣不會跌穿去年低位。渣打預期，內地全年會維持強力的支持匯率措施，包括偏強的中間價、發行更多央行票據，20%的遠期售匯業務外匯風險準備金率。
渣打認為，人民幣貶值為中國出口帶來的額外好處可能有限，貿易保護主義現時是主要障礙，內地正在解決房地產和地方政府債務問題，以及推動人民幣國際化，金融穩定變得更加重要，因此認為人行不會為幫助出口而貶值。
資本流出方面，渣打認為今年壓力將大幅緩解，因為跨國公司將留存收益流回境外已基本完成，預計今年外國直接投資（FDI）流出量將減半。自去年9月以來，中國在岸人民幣債券，以美元計價的估值有吸引力，外資轉變為中國在岸債券的淨買家。該行預計，今年外資流入中國在岸債券將增至4000至5000億元（人民幣，下同），高於早前預計的2500億元，以及去年的2690億元水平。
其他報道
金監總局：優化住房首付比例 銀行須精準支持房地產項目合理融資
胡錫進增持股票 「幾分鐘內把倉內大部分子彈都打出去」 冀A股真正反彈
瑞銀汪濤: 料人行會進一步減息 美元兌人民幣匯率或達到7左右