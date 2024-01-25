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香港12月出口、進口連升3月兼多過預期 升幅逾兩年最大

香港統計處公布，12月出口增長11%，好過預期的增9%；進口增11.6%，好過預期的7%，逆差599億元，多過預期的455億元。

出口、進口均連續3個月增長，12月出口增11%，高過11月的7.4%，同時亦是2022年1後新高，當月報18.4%。12月進口亦由7.1%升至11.6%，是2021年12月後新高，當月1報19.3%。逆差連續兩個月擴大，達599億是2023年9月後最多，當月報645.8億。

期內，輸往亞洲的整體出口貨值上升10.9%，當中以印度升幅最大，達46.1%，而內地出口升8.4%，連升第二個月，但較上月的15.5%收窄。輸往美國則升25.6%，連升兩個月，較上月的2.2%大增，德國跌9.7%。全年計，出口至內地的總額減少9.7%，美國減少6.9%。

進口貨值錄得升幅，最大幅度的是越南，升77.9%，而跌幅最大的是菲律賓，跌25.4%。

政府發言人表示，2023年12月商品出口貨值在低比較基數下錄得按年上升。輸往內地及美國的出口明顯上升，輸往歐盟的出口錄得輕微升幅。輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

全文如下

繼2023年11月份錄得7.4%的按年升幅後，2023年12月份商品整體出口貨值為3,864億元，較2022年同月上升11.0%。同時，繼2023年11月份錄得7.1%的按年升幅後，2023年12月份商品進口貨值為4,463億元，較2022年同月上升11.6%。2023年12月份錄得有形貿易逆差599億元，相等於商品進口貨值的13.4%。

 

整年來說，2023年的商品整體出口貨值較2022年下跌7.8%。同時，商品進口貨值下跌5.7%。2023年錄得有形貿易逆差4,676億元，相等於商品進口貨值的10.1%。

 

經季節性調整的數字顯示，2023年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升3.3%。同時，商品進口貨值上升2.6%。

 

按國家／地區分析

 

2023年12月份與2022年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升10.9%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度（升46.1%）、泰國（升39.9%）、台灣（升39.1%）、越南（升26.5%）和中國內地（內地）（升8.4%）。另一方面，輸往韓國（跌24.0%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

 

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升25.6%）。另一方面，輸往德國（跌9.7%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

 

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升77.9%）、韓國（升42.3%）、泰國（升17.3%）、美國（升15.4%）和內地（升13.4%）。另一方面，來自菲律賓（跌25.4%）和新加坡（跌11.1%）的進口貨值則錄得跌幅。

 

2023年與2022年比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是新加坡（跌21.4%）、日本（跌17.7%）、台灣（跌9.9%）、內地（跌9.7%）和韓國（跌9.5%）。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國（升8.9%）的整體出口貨值則錄得升幅。

 

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌22.8%）、新加坡（跌17.3%）、菲律賓（跌15.7%）、馬來西亞（跌15.3%）、台灣（跌10.5%）和內地（跌2.7%）。

 

按主要貨品類別分析

 

2023年12月份與2022年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「專業、科學及控制用儀器及器具」（增79億元，升84.7%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增78億元，升18.7%）。

 

同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增103億元，升23.5%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（增70億元，升3.6%）和「動力產生機械及儀器」（增64億元，升65.0%）。

 

2023年與2022年比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減2,376億元，跌10.7%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減807億元，跌16.5%）。

 

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減2,274億元，跌10.1%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減914億元，跌22.0%）。

 

評論

 

政府發言人表示，2023年12月商品出口貨值在低比較基數下錄得按年上升。輸往內地及美國的出口明顯上升，輸往歐盟的出口錄得輕微升幅。輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

 

展望未來，地緣政治局勢緊張、環球經濟增長減慢等因素將在短期內繼續為香港的出口帶來壓力。政府會密切留意情況。

 

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