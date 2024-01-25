中國海洋石油（0883）首席執行官及總裁周心懷在今午舉行的2024年戰略展望內接受傳媒提問時表示，現時影響油價因素眾多，他們不會賭油價，反而要做好自己及搞好成本管控，料今年會在每桶75至85美元範圍，均值介乎在78至80美元範圍。同時，紅海商船遇襲事件會增加一系列影響油價的影響，短時間內增加了預測難度，就算油價低見65美元，他們也會接受。他們會持續關注事態發展，現時基本對集團沒有太大影響，影響亦降至最低，並且可控。
在管控生產成本方面，周心懷稱，他們在做到產能上升及提高效益時，夾雜通脹等因素，他們不敢承諾生產成本會控在在那個水平，但是會努力管控好，並相信集團在這方面會有優惠。
至於在新一年的資本開支目標比2023年預計的1280億元（人民幣）為多，增至介乎1250億至1350億元，他說，主要與集團加快開發投資有關，此舉有助產量大幅上漲，料到2026年增至8億桶油當量以上。他們過往訂指標，在新能源領域佔投資比例5至10%，刻下會在大亞灣積極推動碳封存技術的應用。
首席財務官王欣續指，面對去年實施制裁，影響到中海油和伙伴在俄羅斯北極液化天然氣出口業務，集團感到關注，並且已經與有關方面，討論如何處理，目前未有進一步評論。至於最近南美圭亞那與委內瑞拉因應領土問題發生爭論，周心懷指出，集團在圭亞那的資產，屬非常重要及最優質海外資產之一，其會與合作伙伴及相關政府部門跟進及作應對，並且相信當地會按國際規則行事。
他強調，他們在低潮時，會做好自己，並且會做好研判及訂立預案，冀將不確定性減至最少。
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