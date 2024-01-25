在管控生產成本方面，周心懷稱，他們在做到產能上升及提高效益時，夾雜通脹等因素，他們不敢承諾生產成本會控在在那個水平，但是會努力管控好，並相信集團在這方面會有優惠。

至於在新一年的資本開支目標比2023年預計的1280億元（人民幣）為多，增至介乎1250億至1350億元，他說，主要與集團加快開發投資有關，此舉有助產量大幅上漲，料到2026年增至8億桶油當量以上。他們過往訂指標，在新能源領域佔投資比例5至10%，刻下會在大亞灣積極推動碳封存技術的應用。

首席財務官王欣續指，面對去年實施制裁，影響到中海油和伙伴在俄羅斯北極液化天然氣出口業務，集團感到關注，並且已經與有關方面，討論如何處理，目前未有進一步評論。至於最近南美圭亞那與委內瑞拉因應領土問題發生爭論，周心懷指出，集團在圭亞那的資產，屬非常重要及最優質海外資產之一，其會與合作伙伴及相關政府部門跟進及作應對，並且相信當地會按國際規則行事。

他強調，他們在低潮時，會做好自己，並且會做好研判及訂立預案，冀將不確定性減至最少。

其他報道

中國罕王盈喜 料去年扭虧賺最少1.4億人幣

匯豐：機管局零售債券公眾認購反應熱烈

花旗與友邦銀保協議第10年 銀保客戶增21倍

龍光據報擬在4月前達成境外債重組計劃

廣深鐵路料去年扭虧賺最少10億人幣

信銀：機管局零售債反應符預期 人均認購10萬元

壽司郎南昌V walk店2月1日開幕 堂食滿100元可獲贈Tote Bag乙個

軟銀：完成減持6400萬份阿里實物ADR 將錄667億投資收入

Shein據報去年底擬折讓三成售股不果

新地郭基泓：一田減規模非看淡後市 大埔屯門將設新店

中信証券獲中信集團連月掃貨 最新增持至24.3%

內地M記推10元「雙牛堡」 門市售罄訂餐系統癱瘓 網民:餓鬼沒吃過漢堡嗎？

中海油：今年淨產量目標最高7.2億桶油當量 全年股息不少於0.7元

【羅仕揚專欄】失業率看不見的悲涼

全日沽空金額增3% 比率升至21% 盈富沽空減9%

香港12月出口、進口連升3月兼多過預期 升幅逾兩年最大

碧瑤綠色：受惠垃圾徵費 獲大型住宅智能廚餘回收機合約

三大指數連升3日創逾一周高 恒指收市升312點 成交1個月最多

日本平均月薪約1.69萬元 刷新歷史紀錄

渣打下調年中人民幣匯率預期至7.3 年底維持回升至7算

金監總局：優化住房首付比例 銀行須精準支持房地產項目合理融資

景順：人行降準幅度時間超預期 仍料內地不會推大規模刺激

滬深三大指數午後續走高 滬指收復2900點大關