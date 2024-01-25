沛嘉醫療（9996）公布，截至去年底止全年收入4.3億至4.5億元（人民幣，下同），按年增長約71.5%至79.4%。
該公司指，收入增加主要由於經導管主動脈瓣置換產品加速商業化，進一步擴大集團的市場份額；集團現有神經介入產品(包括 Tethys® 中間導引導管、Jasper®顱內可電解脫彈簧圈及 SacSpeed® 球囊擴張導管等)持續增加市場份額，銷量大幅增長；及集團於2022年及2023年新獲批准的缺血類及通路類產品（包括 Syphonet® 取栓支架、Fastunnel®輸送型球囊擴張導管、Tethys AS®血栓抽吸導管、DCwireTM微導絲及Fluxcap®球囊導引導管）已逐漸被更多醫院接納，創造新的收入流。
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