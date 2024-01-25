該公司指，收入增加主要由於經導管主動脈瓣置換產品加速商業化，進一步擴大集團的市場份額；集團現有神經介入產品(包括 Tethys® 中間導引導管、Jasper®顱內可電解脫彈簧圈及 SacSpeed® 球囊擴張導管等)持續增加市場份額，銷量大幅增長；及集團於2022年及2023年新獲批准的缺血類及通路類產品（包括 Syphonet® 取栓支架、Fastunnel®輸送型球囊擴張導管、Tethys AS®血栓抽吸導管、DCwireTM微導絲及Fluxcap®球囊導引導管）已逐漸被更多醫院接納，創造新的收入流。

其他報道

中海油料今年油價在75至85美元範圍 2026年油當量增至8億桶

中國罕王盈喜 料去年扭虧賺最少1.4億人幣

匯豐：機管局零售債券公眾認購反應熱烈

花旗與友邦銀保協議第10年 銀保客戶增21倍

龍光據報擬在4月前達成境外債重組計劃

廣深鐵路料去年扭虧賺最少10億人幣

信銀：機管局零售債反應符預期 人均認購10萬元

壽司郎南昌V walk店2月1日開幕 堂食滿100元可獲贈Tote Bag乙個

軟銀：完成減持6400萬份阿里實物ADR 將錄667億投資收入

Shein據報去年底擬折讓三成售股不果

新地郭基泓：一田減規模非看淡後市 大埔屯門將設新店

中信証券獲中信集團連月掃貨 最新增持至24.3%

內地M記推10元「雙牛堡」 門市售罄訂餐系統癱瘓 網民:餓鬼沒吃過漢堡嗎？

中海油：今年淨產量目標最高7.2億桶油當量 全年股息不少於0.7元

【羅仕揚專欄】失業率看不見的悲涼

全日沽空金額增3% 比率升至21% 盈富沽空減9%

香港12月出口、進口連升3月兼多過預期 升幅逾兩年最大

碧瑤綠色：受惠垃圾徵費 獲大型住宅智能廚餘回收機合約

三大指數連升3日創逾一周高 恒指收市升312點 成交1個月最多

日本平均月薪約1.69萬元 刷新歷史紀錄

渣打下調年中人民幣匯率預期至7.3 年底維持回升至7算

金監總局：優化住房首付比例 銀行須精準支持房地產項目合理融資

景順：人行降準幅度時間超預期 仍料內地不會推大規模刺激