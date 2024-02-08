文章日期：2024年2月8日 18:04
證監會表示，東區裁判法院今天批准律政司的申請，將證監早前提訴的一宗「唱高散貨」案件移交區域法院審理，為首宗移交至區域法院進行刑事檢控的「唱高散貨」案件。區域法院的首次聆訊將於2024年2月27日進行。
案中兩名被告葉志輝及蘇龍影是一個組織嚴密的懷疑「唱高散貨」集團的骨幹成員。經證監會進行深入調查後，二人於2023年8月3日在東區裁判法院被控串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃。
法院批准葉及蘇保釋，條件是他們不得離開香港；交出所有旅行證件；分別繳交50萬元及5萬元保釋金；於所申報的地址居住，以及住址如有任何更改，都需通知警方。
其他報道
澳門旅遊局料今年農曆年黃金周有96萬遊客訪澳
財經花生｜高端人才嚟香港租樓都要借錢？
政府今展諮詢 倡虛擬資產交易服務供應商須向海關領牌
David Webb增持經濟日報至10.01%
【羅仕揚專欄】美斯「魚蛋論」
杉玉推「情人節特別企劃」 完成三步驟可獲30元優惠券
馬士基因紅海危機暫停股份回購 股價開盤跌逾11%
SHOPLINE：年貨相關商戶今年GMV平均增15%
全日沽空金額減32% 盈富沽空增91%
WeChat Pay HK推多項中港兩地新春消費優惠
恒指收市跌203點 失萬六關 成交、波幅3周低 A股明休市 北水流入兩周最多
A股回暖 胡錫進：近日回血約3萬人幣 虧損已降至不足5萬
羅兵咸料今年零售銷售按年升5% 下半年復蘇更快
特斯拉據報詢問哪些職位最為重要 或為裁員行動做準備
富瑞維持阿里巴巴「買入」評級 惟調低目標價至110元
內地1月新能源車零售量按月跌29% 按年升1倍
久泰邦達能源：苞谷山煤礦年產能倍增至120萬噸
【有片：埋身擊】加密貨幣穩步向上 現水平應繼續持有
中國中藥停牌 待發內幕消息
半日沽空金額減37% 阿里沽空增2倍 比率1個月高
中廣核新能源上月發電量跌近12%
恒指半日跌140點 藥明系重拾跌勢 科指20天線得而復失
滬深三大指數向上 滬指以半日高位收市