案中兩名被告葉志輝及蘇龍影是一個組織嚴密的懷疑「唱高散貨」集團的骨幹成員。經證監會進行深入調查後， 二人於2023年8月3日在東區裁判法院被控串謀在涉及證券的交 易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃。

法院批准葉及蘇保釋，條件是他們不得離開香港；交出所有旅行證件；分別繳交50萬元及5萬元保釋金；於所申報的地址居住， 以及住址如有任何更改，都需通知警方。

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