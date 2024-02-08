文章日期：2024年2月8日 18:29
中遠海運國際（0517）發盈喜，預計截至去年12月底止全年純利按年增長不低於70%。公司指，該預期增長主要是由於利息收益，以及應佔公司合營企業中遠佐敦船舶塗料﹙香港）公司盈利的大幅增加所致。
中遠海運國際2022年全年純利為3.47億元。
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