經營零售時裝店「D-mop」、運動服及户外服生產商母公司永嘉集團（3322）發盈警，預期截至去年12月止虧損3.75億元，前年盈利為2400萬元，主要因生產業務的收益減少31%至24.66億元，受累各個市場的消費者需求下跌導致存貨積壓，從而令到自2022年最後一季起接獲的客戶訂單減少；而期內並無如前年度錄得因出售越南土地租賃權而產生的一次性收益5500萬元，因此預期將錄得經營虧損約1.85億元。
此外，集團的高級時裝零售業務下就「Champion」時裝品牌的已終止經營業務的除稅後虧損增加至1.2億元。
另外，公司披露業預最新情況，運動服生產業務方面，根據公司目前已有資料、已接獲客戶的實際訂單及最新訂單指標，預期今年上半年的收益按年增長超過20%。
鑑於前景充滿各種挑戰及不明朗因素，集團將繼續積極監察情況、實施嚴格成本控制措施及專注其現金流管理，從而確保集團的流動資金狀況維持穩健。
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