此外，集團的高級時裝零售業務下就「Champion」時裝品牌的已終止經營業務的除稅後虧損增加至1.2億元。

另外，公司披露業預最新情況，運動服生產業務方面，根據公司目前已有資料、已接獲客戶的實際訂單及最新訂單指標，預期今年上半年的收益按年增長超過20%。

鑑於前景充滿各種挑戰及不明朗因素，集團將繼續積極監察情況、實施嚴格成本控制措施及專注其現金流管理，從而確保集團的流動資金狀況維持穩健。

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