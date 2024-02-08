文章日期：2024年2月8日 19:50
雅視光學（1120）預計，截至2023年12月31日止年度純利將按年下跌47.7%至65.2%，至介乎4,000萬元至6,000萬元之間。該公司2022年賺約1.15億元。
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