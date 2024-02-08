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嚐高美首三季多賺43%至7169萬元

嚐高美（8371）公布截至去年12月31日止首三季業績，盈利增43%至7169萬元，不派息。

期內收入增44%至7.57億元，共有14家新餐廳開業，顧客人數增加37.7%至305萬人次，人均消費由237.7元增加至247.8元。

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