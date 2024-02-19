内地女性內衣連鎖店都市麗人（2298）主席兼行政總裁鄭耀南表示，都市麗人去年經營狀況向好，今年是集團上市10周年，或會考慮派息回饋股東，並且目標今年在内地再開1,100家店，包括100家直營店及1,000家加盟店，主要分布在大省例如廣東、河南、山東、四川、重慶等，以及千強鎮（即虎門、中山小欖鎮等地）。
此外公司亦考慮調低貨品售價的5%左右，使產品性價比更高，但相應折扣率則會減少，並且集團亦已優化了生產綫及供應鏈，因此預計今年毛利率仍有上升空間且不會差過去年。現時都市麗人的產品售價介乎100至200元人民幣。
鄭耀南自2022年初回歸都市麗人管理層後大力改革，重新審視品牌定位，改革主要體現在改善訂貨模式及生產季度上，集團從「期貨模式」逐步轉變爲「現貨模式」，常規品訂貨比例為60%，訂貨由4次每年改爲2次每年，降低了存貨風險，提高了現金流周轉，客戶還款速度有所增加。
此外集團亦建構了B2B的網上訂單系統，使客戶訂貨更加簡單。而在生產上集團亦與工廠簽約於淡季生產，減少了旺季所需額外支付的工人加班費，使得成本進一步降低。
其他報道
啟德體育園主場館外牆所有面板完成安裝 整體建造工程已完成85%
外地航企飛港少疫前三成 業界：港機場缺人手礙復航 學者：或要增外勞
銀河聯昌料碧桂園去年虧損勁 龍湖萬科盈利跌 潤地中海外仍有增長
恒指半日跌163點 北水重臨淨流入 油、煤股上升 中升、萬國數據被剔跌逾5%