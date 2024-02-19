此外公司亦考慮調低貨品售價的5%左右，使產品性價比更高，但相應折扣率則會減少，並且集團亦已優化了生產綫及供應鏈，因此預計今年毛利率仍有上升空間且不會差過去年。現時都市麗人的產品售價介乎100至200元人民幣。

鄭耀南自2022年初回歸都市麗人管理層後大力改革，重新審視品牌定位，改革主要體現在改善訂貨模式及生產季度上，集團從「期貨模式」逐步轉變爲「現貨模式」，常規品訂貨比例為60%，訂貨由4次每年改爲2次每年，降低了存貨風險，提高了現金流周轉，客戶還款速度有所增加。

此外集團亦建構了B2B的網上訂單系統，使客戶訂貨更加簡單。而在生產上集團亦與工廠簽約於淡季生產，減少了旺季所需額外支付的工人加班費，使得成本進一步降低。

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